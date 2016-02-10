وقوع سرقت در زنجان کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایرج خانی پور ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، به وقوع سرقتها طی ۱۰ ماه سال جاری در شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: در مجموع سرقتها در زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از یک درصد کاهش داشته است.
وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی سرقت مغازه و منزل و اماکن خصوصی، خودرو و اماکن دولتی نیز به تربیت ۸ و ۲۳ ۲۹ و ۱۷ و ۲۴ درصد کاهش داشته است.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان بابیان اینکه زنجان با هفت استان همجوار است، گفت: این امر خود زمینه جرم را برای تعدادی از مجرمان فراهم میکند.
خانی پور افزود: مردم باید نسبت به نگهداری از اموال خود تمهیدات لازم را لحاظ کنند و نسبت به ایمنی خودرو و منازل اقدام کنند چراکه بیتوجهی به این امر زمینه جرم برای سارقان را فراهم میکند.
وی به سامانه پلیس ۱۱۰ اشاره کرد و افزود: طی ۱۰ ماه سال جاری بیش از ۳۰ هزار تماس با سامانه پلیس ۱۱۰ شهرستان زنجان گرفتهشده است که عمده این تماسها در زمینه اطلاعرسانی و مشاوره بوده است.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان تأکید کرد: در این میان از این تعداد تماس ۵۰ درصد تماسها منجر به عملیات شده و ۳۰ درصد تماسها هم ارشاد و راهنمایی بوده است.
خانی پور با بیان اینکه پیشگیری در کاهش وقوع سرقتها مؤثر است، افزود: ناجا بر تحقق این امر تأکید جدی دارد.
وی یادآور شد: امروز پلیس فضا را برای مجرمان ناامن کرده و گشتهای خودرویی و موتوری خود را در مناطق مختلف و بهخصوص حاشیه شهر و شهرکهای اقماری مستقر کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان افزود: خوشبختانه طی چند سال اخیر وقوع سرقتها در زنجان بسیار کاهش داشته است.
نظر شما