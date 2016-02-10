به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید مذاکرات نفتی ایران و اتریش با سفر مدیران ارشد «کریستف انرژی» به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای انرژی اتریش به تهران آغاز شد که مهمترین محور این گفتگوها مشارکت در ساخت طرحهای جدید صنایع پتروشیمی در کشور است.
بر این اساس مدیرعامل و مدیران ارشد هلدینگ کریستف انرژی با مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تهران گفتگو و آمادگی خود برای حضور در طرحهای توسعهای صنعت پتروشیمی ایران اعلام کردند.
«استفان کریستف» مدیرعامل هلدینگ کریستف انرژی با تاکید بر اینکه آماده انتقال تکنولوژی و فن آوری با ایران در صنایع پتروشیمی هستیم، گفت: در دوران پساتحریم شرکتهای تابعه هلدینگ کریستف انرژی آماده هرگونه همکاری با شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی ایران هستند و هیچ محدودیتی برای همکاری وجود ندارد.
این مقام اتریشی با اعلام اینکه هم اکنون هلدینگ کریستف انرژی با بسیاری از شرکتهای بزرگ اروپایی روابط خوب و مطلوبی دارد، بیان کرد: با توجه به این روابط می توانیم حضوری موثر در صنعت پتروشیمی ایران داشته باشیم و تجربه حضور موفق در دیگر کشورها میتواند راه را برای همکاری با شرکتهای ایرانی هموار کند.
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