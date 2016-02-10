به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح های صنعتی کرمانشاه، با اشاره به ظرفیت های موجود استان در بخش های مختلف از جمله معدن و کشاورزی، اظهار داشت: علی رغم خدمات و کارهایی که طی سال های گذشته صورت گرفته اما متاسفانه باید گفت وضعیت موجود در خور شان مردم کرمانشاه نیست.

وی با بیان اینکه توجهی که به استان کرمانشاه صورت گرفته کافی نبوده است، افزود: این استان خسارات زیادی را در زمان جنگ متحمل شده و در حال حاضر نیز نرخ بیکاری در استان بالاست.

معاون استاندار کرمانشاه گفت: ۸ سال جنگ پیامدهای منفی دیگری برای استان به دنبال داشته و موجب شده تا سرمایه گذاری در استان کم شود و ما شاهد خروج سرمایه مردم از استان هستیم.

رحیمی خاطر نشان کرد: با این شرایط ما برای جذب سرمایه گذاران به استان نیازمند در نظر گرفتن مشوق های سرمایه گذاری و تسهیلات یارانه دار هستیم.

وی خواستار توجه ویژه دولت برای توسعه استان کرمانشاه شد و گفت: برای ایجاد تعادل منطقه ای از سوی دولت این توجه ضروری است.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه فضای ایجاد شده در پساتحریم را فرصتی مناسب برای جذب سرمایه گذاری ها در استان برشمرد و گفت: متاسفانه در سال های گذشته اقدام خوبی برای این منظور صورت نگرفته و ضروری است از فضای ایجاد شده بهترین استفاده را ببریم.