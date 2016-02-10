بهره برداری از ۱۲۴ پروژه کشاورزی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح های کشاورزی کرمانشاه، اظهار داشت: در مجموع ۱۲۴ پروژه جهاد کشاورزی استان همزمان با دهه فجر افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: برای این پروژه ها ۱۸۴ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده که در مجموع زمینه اشتغالزایی ۳۰۹ نفر را فراهم خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: ۱۰۰ پروژه آب و خاک، ۱۴ پروژه دام و طیور، ۶ پروژه توسعه باغات، ۴ پروژه صنایع تبدیلی و ... از جمله پروژه های افتتاح شده بخش کشاورزی در استان است.

شهبازی با اشاره به احداث باغات مدرن در استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: سطح باغات مدرن استان در سال گذشته ۵۰ هکتار بوده که به ۲۵۰ هکتار افزایش خواهد یافت.

اجرای طرح نوین ترویج محصولات کشاورزی در ۵۲ مرکز

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز در این مراسم از اجرای طرح نوین ترویج محصولات کشاورزی در ۵۲ مرکز استان خبر داد و گفت: از اهداف اجرای این طرح عهده دار شدن کارشناسان در نظارت بر سطحی از اراضی مزارع آبی و دیمی و عرصه دام و طیور است.

سید افشین صفوی در خصوص احداث باغ مدرن منطقه ورمنجه نیز گفت: این پروژه توسط شرکت سروش امید پارسیان و تحت نظارت کارشناسان تولیدات گیاهی احداث شده است که فاز اول در هفته دولت به بهره برداری رسید و امروز فاز دوم آن در بخش انگور داربستی با سیستم آبیاری مدرن افتتاح می شود.

وی خاطر نشان کرد: در گذشته میزان تولید انگور استان ۱۰ تن در هکتار بود که با احداث این باغ مدرن به ۴۰ تن در هکتار افزایش خواهد یافت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اظهار داشت: میانگین تولید سیب و به نیز در استان ۱۸ تن در هکتار بوده که به ۶۰ تن در هکتار خواهد رسید.

صفوی یادآور شد: مساحت پروژه باغ مدرن ورمنجه ۷۰ هکتار بوده که شامل ۲۰ هکتار انگور، ۱۵ هکتار بادام، ۱۵ هکتار گردوی پیوندی، ۳ هکتار گلابی، ۴ هکتار زردآلو، ۵ هکتار به و ۸ هکتار سیب است که برای احداث آن ۲۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.