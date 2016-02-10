جهاد کشاورزی میراث دار فرهنگ مدیریت جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی امانپور صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی انقلاب اسلامی در توسعه کشاورزی که با حضور آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان، فریدون همتی استاندار قزوین در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد با تبریک دهه مبارک فجر سه اصل را در به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی مهم خواند و افزود: داشتن مکتب و باورهای دینی، ملت و مردم و وجود رهبری آگاه مهمترین عوامل به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی بود.

وی اظهار داشت: وجود ایمان و تفکر مشترک و همچنین داشتن انسجام و هم افزایی در بین مردم باعث شد یک جریان قدرتمند پا بگیرد.

امانپور نقش و حضور مردم را در پیروزی انقلاب مهم دانست و تصریح کرد: مردم ایران بر جهان تاثیر گذار بودند و در زمان انقلاب رکن دوم پیروزی محسوب می شدند که خود را آماده فداکاری و قیام کردند و خون پاک خود را در پای نهال تازه انقلاب ریختند تا انقلاب به پیروزی برسد.

عضو کانون جهادگران کشور به نقش و تاثیر بی بدیل رهبری در به ثمر رسیدن انقلاب اشاره کرد و گفت: ظهور یک رهبری که بتواند مردم را با این آرمانها حرکت دهد بسیار مهم بود که امام خمینی (ره) این وظیفه خطیر را برعهده گرفت تا کشور و مردم را از فتنه ها، آشوبها و تاثیرگذاری هایی که کشورهای بیگانه و استعمارگر در کشور داشتند نجات دهد.

وی در ادامه به تاسیس جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی (ره) و نقش پررنگ جهادگران در بازسازی و ساخت روستاها در اوایل انقلاب اشاره کرد و تصریح کرد: جهاد سازندگی و جهادگران حتی در جنگ تحمیلی و پیروزی در آن نیز نقش مهم و اساسی ایفا کرد که به تعبیر امام خمینی (ره) نقش جهاد در جنگ کمتر از نیروهای نظامی نبوده است.

امانپور خاطر نشان کرد: اینگونه مهندسی کردن جهادگران در جنگ تحمیلی، ابزار فتح و پیروزی در جنگ شد.

وی گفت: اگر امروز دیگر روستاها کمترنیاز به ساخت حمام، مدرسه و بازسازی روستاها که جهادگران در اوایل انقلاب انجام می دادند ندارند می توان با فرستادن اساتید، دانشجویان و متخصصین به روستاها و تحقیق بتوان به توسعه پایدار کشاورزی رسید بنابراین ما امروز در کشور ابزار داریم و باید با چنین حرکات جهادی کشور را به سمت توسعه سوق دهیم.

عضو کانون جهادگران کشور تاکید کرد: باید برای توسعه کشاورزی مدل و الگو تهیه کنیم تا بتوانیم به توسعه پایدار کشاورزی دست یابیم.

امانپور؛ تولید آب جدید، استفاده از آب غیر متعارف، امکان استفاده از گیاهان مقاوم به شوری و امکان تولید محصول با استفاده از فناوری های جدید و صنعت را از زیر بخش های مدل توسعه پایدار کشاورزی دانست.

وی خاطر نشان کرد: باید علم و دانش را به عنوان پشتوانه قرار دهیم تا الگوهای توسعه پایدار را تشکیل دهیم.

امانپور در پایان قابلیت ها و پتانسیل های مستعد استان قزوین در بخش کشاورزی را مهم خواند و گفت: قزوین بخاطر داشتن دشت حاصلخیز قزوین همواره کانون توجه است بنابراین باید این دشت بزرگ را آباد کرد و در راستای حفظ و حراست از این گنجینه کوشید.