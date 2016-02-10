آهنگسازان انقلابی مهمان این هفته «ساعت ۲۵»

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه این هفته این دو آهنگساز روی صندلی مهمان و در کنار امیرحسین مدرس مجری کارشناس برنامه قرار می گیرند و درخصوص موسیقی انقلاب، آهنگسازی آثاری که در کارنامه کاری خود داشته اند و خاطرات و تجربیات خود سخن می گوید.

در این برنامه همچنین گفتگوی زنده تلفنی با مدیر روابط عمومی جشنواره موسیقی فجر برقرار می شود تا اخبار و اطلاعات جشنواره را به گوش مخاطبان برنامه برساند.

این برنامه همچون روال هر هفته راس ساعت ۰۰:۳۰ بامداد جمعه روی آنتن شبکه ۵ می رود و بخش های دیگری همچون آیتم های «موسیقی فیلم» با سخنان مانی جعفرزاده، «موسیقی نواحی» با سخنان هوشنگ جاوید، «موسیقی اصیل ایرانی» با صحبت های مقداد شاه حسینی، «موسیقی کلاسیک» و همین طور اخبار و اتفاقات موسیقی را در بخش های مختلف پخش خواهد کرد.



برنامه «ساعت ۲۵» در راستای تخصصی تر شدن و بررسی جدی تر سبک های مختلف موسیقی هر هفته با پرداختن به یک موضوع بابی جدید را روی مخاطبان خود می گشاید در هفته گذشته و این هفته به دلیل ایام دهه فجر موسیقی آن دوران را به بحث و بررسی گذاشته است مهمان هفته گذشته فریدون خوشنود بود که گپ و گفت این هنرمند را در خصوص آثاری که خلق کرده است شاهد بودیم.

برنامه موسیقی «ساعت ۲۵» هر هفته پنجشنبه شب ها ساعت ۰۰:۳۰ به صورت زنده روی آنتن شبکه ۵ سیما می رود. عوامل و دست اندرکاران این برنامه عبارتند از: تهیه‌کننده: محمود محمودی، کارگردان: احمد اطراقچی، سردبیران: حمیدرضا ترکاشوند و زهرا صفایی، مجری: امیرحسین مدرس، مدیر تولید: آرش جهانشاه، تصویر و نور: مهداد هوشیاری، تدوین: سارا معلم، مسعود صنم و شبنم آدینه، دستیاران: عباس هوشیاری، محمد بنایی و روابط عمومی: شیوا خورسند .