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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۵۲

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا:

وحدت و اطاعت از رهبری راه ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان است

وحدت و اطاعت از رهبری راه ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان است

اهر - مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورای آذربایجان شرقی گفت: وحدت و اطاعت از مقام معظم رهبری تنها راه ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن کاملی فر ظهر چهارشنبه در جمع بسیجیان شهرستان اهر اظهار داشت: با وجود توطئه های دشمنان از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، به فضل پروردگار و وحدتی که در جامعه با رهبری های حکیمانه امام راحل و مقام معظم رهبری حاکم است، این توطئه ها تأثیری در اراده ملت نداشته است.

وی در ادامه افزود: اگر امروز ایران اسلامی یکی از کشورهای امن و تأثیرگذار در مجامع بین المللی است به برکت وجود ولایت فقیه و رهبری های امام راحل و در حال حاضر نیز مقام معظم رهبری است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی، با اشاره به انتخابات هفتم اسفند خاطر نشان کرد: آنچه در این انتخابات مهم است، انتخاب افراد همسو با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: متأسفانه دشمنان و عده ای هم در داخل دانسته و یا ندانسته همسو با دشمنان در مورد رد صلاحیت شدگان و به خصوص مجلس خبرگان رهبری اظهار نظر می کنند که لازم است همه هوشیار باشند و کاری نکنند که بستر برای رسیدن دشمنان و به خصوص آمریکا به اهدافش فراهم شود.

حجت الاسلام کاملی فر گفت: در حال حاضر در جامعه معیار خط ولایت فقیه و اطاعت محض از مقام معظم رهبری است و اگر کسی این معیار را نداشته باشد در خط باطل و انحرافی است و هر کسی این معیار را داشته باشد جانسوز و دوستدار آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری است و در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورای آذربایجان شرقی با بیان اینکه نباید فریب خنده ها و ناراحتی های دشمنان را خورد، اظهار داشت: ملت ایران بار دیگر با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و همچنین با حضور گسترده در انتخابات اسفند و برگزیدن افراد دلسوز نظام، جواب دندان شکنی به توطئه های دشمنان داخلی و خارجی خواهند داد.

کد مطلب 3048164

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