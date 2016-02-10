وحدت و اطاعت از رهبری راه ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن کاملی فر ظهر چهارشنبه در جمع بسیجیان شهرستان اهر اظهار داشت: با وجود توطئه های دشمنان از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، به فضل پروردگار و وحدتی که در جامعه با رهبری های حکیمانه امام راحل و مقام معظم رهبری حاکم است، این توطئه ها تأثیری در اراده ملت نداشته است.

وی در ادامه افزود: اگر امروز ایران اسلامی یکی از کشورهای امن و تأثیرگذار در مجامع بین المللی است به برکت وجود ولایت فقیه و رهبری های امام راحل و در حال حاضر نیز مقام معظم رهبری است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی، با اشاره به انتخابات هفتم اسفند خاطر نشان کرد: آنچه در این انتخابات مهم است، انتخاب افراد همسو با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: متأسفانه دشمنان و عده ای هم در داخل دانسته و یا ندانسته همسو با دشمنان در مورد رد صلاحیت شدگان و به خصوص مجلس خبرگان رهبری اظهار نظر می کنند که لازم است همه هوشیار باشند و کاری نکنند که بستر برای رسیدن دشمنان و به خصوص آمریکا به اهدافش فراهم شود.

حجت الاسلام کاملی فر گفت: در حال حاضر در جامعه معیار خط ولایت فقیه و اطاعت محض از مقام معظم رهبری است و اگر کسی این معیار را نداشته باشد در خط باطل و انحرافی است و هر کسی این معیار را داشته باشد جانسوز و دوستدار آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری است و در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورای آذربایجان شرقی با بیان اینکه نباید فریب خنده ها و ناراحتی های دشمنان را خورد، اظهار داشت: ملت ایران بار دیگر با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و همچنین با حضور گسترده در انتخابات اسفند و برگزیدن افراد دلسوز نظام، جواب دندان شکنی به توطئه های دشمنان داخلی و خارجی خواهند داد.