میزان اسید چرب ترانس روغن های خوراکی صفر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند گفت: بیماری های قلبی و عروقی که میانگین ابتلا به آن تا سنین ۳۰ و ۴۰ کاهش پیدا کرده و سن ابتلا به این بیماری ها را از کهنسالی به میانسالی و جوانی کاهش داده، تاثیر روغن های نباتی با میزان اسید چرب ترانس بالای ۴۰ درصدی است که سال ها توسط مردم ما مصرف می شد و باید برنامه ای مدون برای آن در دستور کار ما قرار می گرفت.

وی با اشاره به تاثیر برنامه های بلندمدت در تامین سلامت افراد جامعه عنوان کرد: ما نباید تنها به تاثیرات آنی و کوتاه مدت برنامه های سلامت محور بیاندیشیم زیرا ممکن است اثر کارهای مدون و برنامه ریزی شده ای که امروز انجام می دهیم در دهه های بعد مشخص شود.

دیناروند در مورد فعالیت سازمان غذا و دارو در همین راستا افزود: ما در همین راستا مقادیر سقف استاندارد اسید چرب ترانس در روغن های خوراکی را کاهش داده ایم. میزان روغن اسید چرب ترانس در قنادی ها که پیش از این حداقل ۱۰درصد بوده، در سال آینده حداکثر ۵درصد تعیین شده است که میتواند گامی موثر در کاهش بیماری های قلبی و عروقی باشد. همچنین این میزان در روغن جامد خانوار حداکثر ۲درصد خواهد بود.

وی گفت: برنامه بلندمدت ما در سازمان غذا و دارو این است که اسید چرب ترانس را تا ۱۰ سال آینده در روغن های خوراکی به صفر برسانیم.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان یادآور شد: تاثیر این تغییر ظاهرا کوچک آنجا مشخص می شود که بدانیم طبق تحقیقات انجام شده کاهش هر درصد از اسید چرب ترانس مصرفی در روغن های خوراکی، به میزان ۲درصد احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را کاهش می دهد.