به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست هم اندیشی اتاق فکر سنندج با حضور اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق سنندج، بنیاد مردمی توسعه کردستان و اساتید مجرب دانشگاهی در محل اتاق سنندج برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در ابتدای این نشست طی سخنانی بیان کرد: با توجه به حضور پتانسیل های مثبت فکری در بخش خصوصی استان و به ویژه اتاق بازرگانی سنندج لازم است دولت بیش از گذشته از این ظرفیت بهره ببرد و دیدگاه های آنها را در بخش اجرایی به کار بگیرد.

سید کمال حسینی افزود: اتاق سنندج با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته، لزوم تشکیل اتاق فکر را در این اتاق ضروری دانسته و با بررسی انجام گرفته مهمترین مواردی که باید سرلوحه اتاق فکر قرار گیرد نیز مطرح نمی شود.

وی با اشاره به برنامه های در دستور کار در این بخش، یادآور شد: اصلاح ساختار کشور، رشد اخلاق و فرهنگ کسب و کار در بازار و جامعه، تعامل سازنده با ارکان حکومت و ایفای مسئولیت اتاق با استقلال کارشناسانه، شفافیت سازی در اتاق به منظور مشارکت برای اقتصاد کشور، توانمند سازی آن برای حمایت های اقتصادی، انسجام و توانمندسازی اتاق به عنوان یک تشکل اقتصادی و بالابردن اثر بخشی از محورهای اصلی و در دستور کار است.

رئیس اتاق سنندج بیان کرد: دوران جدیدی که بر فضای اقتصادی کشور، متاثر از لغو تحریم ها حاکم شده است بهترین زمان برای جذب سرمایه گذار در استان کردستان است که اگر بتوانیم علاوه بر جذب سرمایه گذار در حفظ و نگهداری سرمایه گذاران فعلی نیز تلاش کنیم قدم بزرگی را برای توسعه استان برداشته ایم.

سیدکمال حسینی اظهار کرد: هیئت های اعزامی مختلفی از کشورهای دیگر در طول ماه های گذشته به کشور ایران مراجعه نموده اند که متاسفانه استان کردستان از حضور آنان بی بهره بوده است ولی امیدواریم با معرفی مناسب پتانسیل های سرمایه گذاری استان بتوانیم زمینه حضور آنان در کردستان را فراهم کنیم.

حامد رنجبر نایب رئیس اتاق سنندج نیز در ادامه این نشست بیان کرد: طی مذاکراتی که در چند ماه اخیر با فعالان اقتصادی اقلیم کردستان عراق داشتیم شاهد علاقمندی آنها برای سرمایه گذاری در استان کردستان بودیم که این مسئله نشأت گرفته از نزدیکی به کردستان عراق است حتی در این شرایط بحرانی حاکم بر عراق حدود ۲۰ نفر برای سرمایه گذاری در کردستان ایران اعلام آمادگی کرده اند.

وی گفت: یکی از دغدغه های اصلی ما در بحث سرمایه گذاری در استان به روز نبودن طرح ها و در کنار آن نداشتن توجیه فنی و اقتصادی آنهاست همچنین باید در نظر داشت طرح های ارائه شده چقدر عملیاتی بوده و مسئولین استانی نیز چه اندازه برای حمایت از سرمایه گذاران تلاش می کنند.

هوشنگ صداقت عضو هیئت رئیسه و خزانه دار اتاق سنندج هم در این جلسه طی سخنانی گفت: ما باید اولویت ها و برنامه هایی را برای توسعه استان تعیین کنیم با توجه به وضع فروش نفت و در کنار آن بحث درآمدی دولت اصلاح زیر ساخت های استان در ۲۰ سال آینده امکان پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط دولت و وضعیت فروش نفت ما هنوز نباید ناامید باشیم، کاملا روشن است که توان اقتصادی دولت ضعیف است و برای رفع این مسئله به کمک بخش خصوصی نیازمند است.

وی افزود: تمام برنامه ریزی هایی که در گذشته انجام شده عملیاتی نیست زیرا تمامی آن ها بر اساس درآمدهای نفتی و انتظار حمایت از بخش دولتی بوده است ولی اکنون دولت توان هیچگونه حمایتی را ندارد و در بهترین حالت قادر به تامین حقوق کارمندان خود است.

سید عبدالرحمن علوی عضو هیات نمایندگان اتاق سنندج بیان کرد: قانونی ترین تشکل در استان کردستان اتاق بازرگانی است و هیچ تشکلی در استان چنین جایگاه قانونی را دارا نیست بنابراین می توان با استفاده از این پتانسیل و ظرفیتی که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فراهم می کند مهمترین مسائل و مشکلات بخش خصوصی را از دل جلسات کمیسون ها و انجمن های اتاق استخراج کرد و با ارائه در شورای گفتگو در جهت رفع آنها اقدام کرد.

پرویز رعدی عضو هیات نمایندگان اتاق سنندج اظهار کرد: نیاز است بخش خصوصی برای توسعه و آبادانی استان کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استان های کشور تلاش نماید و در این راستا با همفکری و استفاده از ظرفیت های تشکل های اقتصادی بخش خصوصی همانند اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن و در صدر آن ها اتاق بازرگانی برای تحقق این مهم استفاده کند.