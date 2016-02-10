به گزارش خبرنگار مهر، خانه کاراته استان کرمانشاه ظهر امروز چهارشنبه با حضور مناف هاشمی معاون وزیر ورزش و جوانان در مجموعه ورزشی پاسارگاد کرمانشاه کلنگ زنی شد.

به گفته مسئولان قرار است خانه کاراته استان کرمانشاه از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در مساحت ۱۷۰۰ متر مربع طی مدت زمان ۹ ماه توسط پیمانکار به اتمام برسد و تحویل هیئت کاراته استان کرمانشاه داده شود.

بر اساس تصمیم مسئولان خانه کاراته استان کرمانشاه به نام سعید احمدی کاراته‌کای ملی پوش کرمانشاهی کلنگ زنی شد.

همچنین پروژه دیگری به نام سرای ورزشکاران کوثر «خوابگاه کوثر» در سه طبقه شامل ۱۲ سوئیت در مساحت ۸۰ متر مربع و با اعتبار ۹۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان در استان کرمانشاه افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

معاون وزیر ورزش و جوانان در مراسم کلنگ زنی خانه کاراته استان کرمانشاه گفت: کلنگ زنی و شروع به کار این پروژه ورزشی در دهه مبارک فجر را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم با احداث این مجموعه شاهد اعتلای ورزش کاراته در استان کرمانشاه باشیم.

مناف هاشمی ظرفیت‌های ورزش کاراته در استان کرمانشاه را بسیار مطلوب عنوان کرد.