باید ۱۰۰ هزار مهدکودک کشور را به مهد کودک قرآنی تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قره شیخلو امروز در مراسم اختتامیه دومین جشنواره قرآنی فجر در بندرعباس اظهارداشت: با تلاش و پیشرفت‌های خوبی که در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در کشور انجام شده هنوز به آن نقطه مطلوب دست نیافته ایم.

وی بیان‌داشت: متاسفانه هنوز در مهدکودک‌های فعال در کشور، آن طور که باید، به مباحث قرآنی توجه نمی‌شود.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور ادامه‌داد: باید کاری کرد تا بیش از ۱۰۰ هزار مهدکودک در کشور به مهد کودک قرآنی تبدیل و نونهالان را از همان سنین خردسالی به فراگیری قرآن و آشنایی با این کتاب آسمانی بپردازند.

قره شیخلو با اشاره به نقش مهم و اساسی مادران در زمینه فراگیری امور قرآنی نونهالان گفت: مادران باید تلاش کنند تا فرزندان خود را از سنین پایین با قرآن آشنا و همراه کنند.

وی تاکید‌کرد: آشنایی نونهالان در سنین کودکی سبب می‌شود تا در دوران نوجوانی و جوانی به یک نیروی قرآنی مستعد تبدیل شود.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، برپایی این‌گونه جشنواره ها را فرصتی مناسب برای معرفی ‌ و پتانسیل‌های قرآنی دانست و گفت: همه دستگاه های فرهنگی باید در راستای معرفی و پرورش نیروهای قرآنی تلاش کنند.

قره شیخلو همچنین ابرازداشت: توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در کشور نیازمند استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قرآنی و تربیت علاقمندان به این امور در رشته‌های مختلف بوده و این امر جز با همکاری و تعامل خانواده‌ها و دستگاه‌های فرهنگی محقق نمی‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر تلاش و همت خانواده‌ها در راستای فراگیری امور قرآنی توسط نونهالان گفت: والدین باید در راستای آموزش قرآن و آشنایی فرزندان با آموزه‌های قرآنی از هیچ کوششی دریغ نکنند.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور، انتخاب نام نیکو، تربیت خوب و آموزش قرآن را از وظایف مهم خانواده‌ها برشمرد و تصریح‌کرد: انس با قرآن و هم‌نشینی با آن، تنها راه مصون‌ماندن فرزندان از آسیب‌ها و آفت‌های موجود در مسیر زندگی است.