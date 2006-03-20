گزارش هشدارگونه " مهر" ازخطرات احتمالي ، توصيه هاي بهداشتي و ايمني، گوشزدهاي امنيتي و راهنمائيهاي مسافرتي درآستانه سال نو

هر ساله در ايام نوروز و روزهاي پاياني سال شاهد حوادث ناگواري از جمله مرگ و مير تعداد زيادي از هموطنان مان بر اثر سوانح مختلف در مراسم چهارشنبه سوري ، تصادفات جاده اي و غيره هستيم كه متاسفانه بهار سرسبز نوروز را به خزان زندگي برخي از خانواده ها تبديل مي كند ، از خسارت هاي جاني كه بگذريم حوادث ديگري از جمله سرقت اسباب و اثاثيه منزل ، جيب بري ، بيماري بر اثر عدم رعايت مسايل بهداشتي يا پرخوري و .. نيز از ديگر موارد شومي است كه مي تواند گريبانگير خيلي از افراد در اين ايام شود، اين در حالي است كه با توجه به حساسيت هاي شكل گرفته در بين مسئولين كشور طي سال هاي اخير و اقدامات ، هشدارها و توصيه هايي كه از سوي اين نهادهاي مسئول صورت مي گيرد هموطنان فقط با كمي توجه و دقت نسبت به هشدارهاي داده شده مي توانند تعطيلات خوش و به ياد ماندني را در نوروز 85 سپري كنند....

اجراي طرح امنيت نوروزي با حضور 500 هزار نيروي امدادي و انتظامي

در ايام تعطيلات نوروزي حدود 500 هزار نيروي امدادي ، راهداري ، درماني ، انتظامي و بسيجي ، امنيت و انضباط اجتماعي شهرها ، راه ها ، اماكن تفريحي و زيارتي را فراهم مي آورند.

سردار اسماعيل احمدي مقدم با بيان اين مطلب از ايجاد يك قرارگاه مركزي مشترك به منظور هدايت تمامي خدمات امدادي و امنيتي در ايام نوروز خبر داد و مي افزايد: بسيج ، هلال احمر ، شهرداريها ، اورژانس ، وزارت راه ، وزارت بهداشت ، به همراه نيروي انتظامي در اين طرح مشاركت فعال دارند.

فرمانده نيروي انتظامي ، خواستار همكاري مردم در اجراي طرح نوروزي 85 شد ومي گويد: هموطنان با ارتقاي ايمني منازل ، بازديد فني خودرو و رانندگي به دور از عجله و توام با رعايت قوانين ، از بروز حوادث و جرائم پيشگيري كنند.

تلاش 40 هزار نيروي پليس براي ارتقاي ايمني جاده هاي كشور

راه ها و جاده ها يكي از مهمترين نقاط حادثه خيز در ايام عيد محسوب مي شوند به همين دليل طرح ضربتي ارتقاي ايمني جاده ها با همكاري 40 هزار نيروي متشكل از پليس راه ، سازمان راهداري و حمل و نقل ، اورژانس و هلال احمر از 25 اسفند ماه 84 به مدت 20 روز در جاده هاي سراسر كشور به اجرا در مي آيد.

سرهنگ سيد هادي هاشمي، معاون عملياتي و ترافيك پليس راه كشور در اين باره مي گويد: در طرح نوروزي 85 تعداد 1637 تيم گشتي ، 40 تيم كنترلي پليس راه ، 50 تيم نظارتي با استقرار در627 نقطه حادثه خيز كشوربه صورت محسوس و نامحسوس انجام وظيفه مي كنند.

وي در ادامه مي افزايد: در نقاط حادثه خيز كشور 227 پليس راه ، 147 ايستگاه پليس جاده اي و همچنين 2500 دانشجوي افسري نيروي انتظامي به همراه 2000 نفر نيروي بسيجي آموزش ديده تا 30 كيلومتري مناطق شهري ، كار خدمت رساني به همشهريان را به عهده خواهند داشت .

هاشمي تصريح مي كند: براساس همكاري كه بين پليس راه ، اورژانس ، هلال احمر و سازمان راهداري حمل و نقل انجام شده در 744 نقطه از جاده هاي كشور نيروي پليس راه ، در 540 نقطه اورژانس كشور و هلال احمر در 120 پايگاه جاده اي در نقاط بحراني و پرترافيك حضور فعالي خواهند داشت .

وي خاطر نشان مي كند: راهنمايي و رانندگي درون شهري حدود 10 هزار نفر با بسيج تمامي امكانات خودرو ، موتورسيكلت در درون شهرها فعاليت مي كنند .

معاون عملياتي و ترافيك پليس راه كشور اظهار اميدواري مي كند: مردم به طور كامل موارد لازم را رعايت كنند و تصادف را جدي بگيرند تا حوادث تلخ و غمبار در جامعه شكل نگيرد.

هاشمي يادآورمي شود: متاسفانه در ايام نوروز سال 84 تعداد 1487 نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند كه اين تعداد 3 برابر آمار تلفات جاده اي كشور سوئيس در طول سال 2005 است.

آماده باش 987 مركز 110 در ايام نوروز

معاون انتظامي نيروي انتظامي اعلام كرد: در ايام نوروز 987 مركز فوريتهاي پليسي 110 در سراسر كشور با تمام توان در قالب طرح جامع نوروزي ، امنيت را در همه نقاط تامين مي كنند.

سردار اسكندر مومني همچنين از تمهيدات ويژه پليس در مناطق عملياتي جنوب كشور و شهرهاي توريستي خبر داد.

وي با اشاره به مشاركت ديگر دستگاه ها در طرح مذكور گفت: 50 هزار نيروي درماني در مراكز درماني ، 7 مركز امداد هوايي ، 2200 دستگاه آمبولانس در قالب اورژانس 115 ، 1080 پايگاه فوريتهاي پزشكي در شهرها و جاده هاي مواصلاتي كشور ، به همراه بيش از 12 هزار نيروي انتظامي در قالب 2500 تيم خودرو سوار و موتورسوار و 3880 پست ثابت ، 7800 نفر در قالب گشتهاي پليس راه و 23 فروند بالگرد امنيت و امداد جاده ها و مراكز جمعيتي را فراهم مي كنند.

معاون انتظامي نيروي انتظامي خاطر نشان كرد: 7456 نفر در 791 اكيپ راهداري به همراه 5127 دستگاه ماشين آلات راهداري و همچنين 10 هزار نگهبان محله در طرح امنيت نوروزي مشاركت خواهند داشت.

2500 پليس لباس شخصي در اتوبوسهاي مسافربري حضور دارند

بر اساس اعلام معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ، در ايام نوروز 2500 مامور مخفي پليس با لباس شخصي در اتوبوس‌هاي مسافربري حضور داشته و چنانچه راننده اقدام به تخلف كند ، با وي برخورد مي‌كنند.

سردار محمد رويانيان در اين خصوص مي گويد: در ايام تعطيلات نوروز بيش از 4 هزار نيروي كمكي از دانشگاه پليس و پليس ياران بسيجي ، جهت حفظ نظم در شهرها و جاده‌ها به كمك راهنمايي و رانندگي مي‌آيند.



وي با اشاره به افزايش 30 درصدي توان پليس راهنمايي در ايام تعطيلات نوروزمي گويد: 2500 نيروي كمكي از دانشگاه پليس و 2 هزار پليس يار بسيجي در ايام نوروز راهنمايي و رانندگي را در جهت حفظ نظم در شهرها و جاده‌ها پشتيباني مي‌كنند.

معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به حضور گشت هاي هوايي در جاده ‌ها مي گويد: امسال براي اولين بار 9 بالگرد از هوا ناجا در جاده‌هاي پرتردد از طريق هوايي كنترل‌هاي لازم را انجام مي‌دهند و 500 دستگاه خودروي گشتي پليس نيز به ناوگان پليس راه و راهنمايي و رانندگي اضافه شده است.

رويانيان با اشاره به راه‌اندازي 50 ايستگاه سلامتي در جاده‌ها مي گويد: در اين ايستگاه‌ها كه در جاده‌ها احداث مي‌شود تمام عوامل پليس راه و اورژانس حضور دارند و مردم در هنگام خستگي در جاده مي‌توانند با توقف در اين مكان‌‌ها ضمن استراحت از تراك‌هاي آموزشي كه در اين مكان‌ها وجود دارد استفاده كنند.

وي ادامه مي دهد:‌ حمل مسافر با وانت بار ممنوع است و چنانچه وانت بار‌ي اقدام به حمل مسافر در جاده‌اي كند، ماموران خودرو را متوقف و از ادامه حركت آن جلوگيري مي‌كنند.

رويانيان تصريح مي كند: ناوگان اتوبوس‌هاي مسافري و كاميون‌ها چنانچه دچار تخلف بشوند با آنها برخورد شديدي صورت مي‌گيرد.

استقرار 1087 پايگاه امداد نوروزي در جاده ها و شهرهاي كشور

رئيس اورژانس كشورنيزبا اشاره به آغاز فعاليت ستاد تسهيلات نوروزي ، گفت: 1087 پايگاه امداد نوروزي در جاده ها و شهرها توسط 80 هزار نيروي امدادي در بيمارستانها و پايگاه ها ، در طول تعطيلات به مسافران خدمات ارايه خواهند داد.

دكتر فرزاد پناهي افزود: 940 پايگاه امداد از قبل در جاده ها و شهرها مستقر بودند و 140 پايگاه نيز مختص امداد نوروزي ايجاد شده است كه فعاليت آنها حتي بعد از پايان يافتن تعطيلات نيز ادامه خواهد داشت.

رئيس اورژانس كشور تاكيد كرد: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در ايام نوروز 2400 دستگاه آمبولانس ، 7 بالگرد امدادي ، 50 موتور آمبولانس ، 10 اتوبوس آمبولانس ، 50 ايستگاه سلامت همراه با پزشك و... در جاده هاي كشور مستقر مي شوند.

ايجاد پايگاه هاي اطلاع رساني در مبادي ورودي شهرها و پايانه ها

از سوي ديگر معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز با اشاره به برخي از طرح هاي نوروزي اين سازمان ، گفت: به منظور ارايه خدمات بيشتر به مسافران نوروزي ، پايگاه هاي اطلاع رساني در مبادي ورودي شهرها ، ترمينال ها و فرودگاه ها ايجاد شد.

نرخ خدمات هتلها افزايش نمي يابد

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري همچنين تاكيد كرد: همچنين با هماهنگي هاي انجام شده با اتحاديه هتلداران كشور در ايام نوروز ، نرخ هتلها و مراكز اقامتي افزايش نخواهد داشت.



هشدارها و توصيه هاي نوروزي

خريد با دغدغه!

تراكم جمعيت در مراكز خريد، حجم بالاي تردد در ايستگاه هاي اتوبوس و مترو و پايانه‌هاي مسافربري ، حمل مقادير زيادي پول و .. درروزهاي پايان سال آمار سرقت را افزايش مي دهد.

سرهنگ داوود سلطاني، معاون مبارزه با جرايم سرقت پليس آگاهي تهران در اين خصوص به همشهريان توصيه مي كند كه هنگام خريد در مراكز فروش كالاهاي نوروزي با تراكم بالاي جمعيتي، وجوه نقدي، چك‌هاي مسافرتي و لوازم با ارزش از قبيل گوشي تلفن همراه را در جيب‌هاي داخل لباس و به شكل چند جيبي قرار دهند.

وي همچنين مي افزايد :خريداران مراقب تماس بدني افراد مشكوك در اماكن و مراكز پرتردد باشند ،زيرا در اين نوع از سرقت‌ها، مجرم از طريق ايجاد تنش چند لحظه‌اي، توجه فرد و اطرافيانش را به تنش به وجود آمده متمركز كرده و با توجه به سرعت عمل بالايي كه متهمان در جيب بري دارند، اقدام به سرقت كرده و سپس متواري مي‌شوند.

سرهنگ سلطاني با هشدار نسبت به فضاهايي كه مجرمان جهت ارتكاب سرقت ايجاد مي‌كنند، به وقوع متعدد نزاع و درگيري در محدوده مراكز خريد، اشاره كرده و مي گويد: شهروندان در طول خريد از نزديك شدن و يا دخالت در درگيري‌هاي بين افراد خودداري كنند، زيرا از نگاه انتظامي ممكن است، متهمان به صورت كذايي و دروغين، اين نزاع را ترتيب داده باشند تا با استفاده از تجمع جمعيت راحت‌تر سرقت كنند، بنابراين بهترين راهكار پيشگيري از سرقت، گرفتن اين فرصت‌ها از سارقان است.

وي با هشدار به رانندگان در هنگام نقص فني يا پنچري اشاره مي كند: هنگام پنچري خودرو از قفل بودن درب‌ها اطمينان حاصل كنيد براي پيشگيري از وقوع اين سرقت‌ها در مرحله اول از آنجايي كه اغلب تبهكاران سوژه خود را به هنگام خروج از بانك، يا داخل بانك هنگام برداشت وجه نقد شناسايي مي‌كنند براي پيشگيري از فرصت ها وجوه نقد را در پس از خروج از بانك در جاي مطمئن قرار داده و از به نمايش در آوردن وجوهات نقدي پرهيز كنند و در طول خروج از بانك نيز با قراردادن كيف هنگام حمل سمت ديوار و درصورت امكان همراهي با يك همراه ديگر، از ارتكاب سرقت جلوگيري كنند.

سرهنگ سلطاني در پايان با بيان اين كه خريداران مراقب افرادي كه تحت عنوان مامور قصد كنترل چك پول يا وسايل خريداري شده را دارند، باشند، هشدار داد: شهروندان پس از اطمينان از پليس بودن اين افراد از طريق كنترل كارت شناسايي با دقت كامل اموال را به مامور نشان داده و پس از دريافت مجدد آنها دوباره نسبت به بررسي تعداد و وضعيت چك يا اجناس اقدام كنند.

رژيم بهداشتي

وزارت بهداشت نيز طي اطلاعيه اي نكاتي را در مصرف مواد و اغذيه به همشهريان يادآور شد: در اين اطلاعيه توصيه شد كه هموطنان تا حد امكان غذا را شخصا آماده كرده و از مصرف مواد غذايي در رستوران و غذاخوري‌‏هاي نامطمئن و يا خريد مواد غذايي از دستفروشان خودداري كنند.

بر اساس اين اطلاعيه هنگام سفر، بهترين غذايي كه مي‌‏توانيد همراه داشته باشيد، غذاهاي خشك و يا انواع كنسرو است.

در مسافرت بهتر است قاشق، چنگال، كارد و ليوان شخصي خود را همراه داشته باشيد. ضمنا همراه داشتن دستمال كاغذي‌‏هاي مرطوب شده با مواد ضدعفوني كننده جهت تميز كردن قاشق و چنگال توصيه مي‌‏شود.

غذاهاي كاملا داغ و تازه، ميوه‌‏هاي تازه پوست كنده، انواع كنسروها، بستني‌‏هاي پاستوريزه، غذاهاي خشك و نان تازه جزو غذاهاي سالم تلقي مي‌‏شوند، در مقابل غذاهايي كه دستفروشان عرضه مي‌‏كنند و ميوه‌‏هايي كه مدتي از پوست كندن آن گذشته است و بستني‌‏هاي سنتي جزو غذاهاي پرخطر محسوب مي‌‏شوند.

در صورت استفاده از غذا در رستوران‌‏هاي بين راه، غذا را به صورت كاملا داغ يا كاملا سرد مصرف كنند.از مصرف سالاد اولويه به عنوان غذاي مسافرتي اكيدا خودداري كنيد.در صورتي كه در سفر غذاهاي گوشتي همراه داريد، بايد قبل از مصرف آن را كاملا حرارت دهيد.از مصرف سالاد به ويژه سالادهايي كه در آنها كاهو به كار رفته است و غذاهاي دريايي در غداخوري‌‏هاي بين راهي خودداري كنيد.

شير و فراورده‌‏هاي آن را حتما به صورت پاستوريزه مصرف كنيد.

بهترين ميوه‌‏هايي كه براي مسافرت مي‌‏توان همراه داشت، ميوه‌‏هايي مانند موز، سيب و پرتقال هستند كه براي مصرف بايد پوست آنها كنده شود.

در صورت بروز هر گونه علايم تهوع، استفراغ و اسهال به اولين مركز درماني مراجعه كنيد، ضمنا همراه داشتند ORS توصيه مي‌‏شود.

برنج بعد از پختن سريعا بايد مصرف شود.

گوشت، مرغ، ماهي و تخم‌‏مرغ را فقط از مراكز مجازي كه زير نظر سازمان دامپزشكي كشور هستند تهيه كنيد.

آب را فقط از منابع مطمئن تهيه كرده و يا از آبهاي بطري شده استفاده كنيد.از مصرف آب‌‏هاي سطحي و چشمه‌‏ها و درياچه‌‏ها خودداري كرده و جوشاندن آب به مدت 5 دقيقه و يا استفاده از قرص‌‏هاي هالوژن بر طبق دستورالعمل سازنده در هنگام مشكوك بودن به سلامت آب توصيه مي‌‏شود.

يخ را از مراكز مطمئن تهيه كرده و از مصرف يخ‌‏هايي كه در شرايط غيربهداشتي و روي زمين نگهداري يا خرد مي‌‏شوند، خودداري كنيد.براي حمل گوشت، مرغ و ماهي حتما از يخدان استفاده كنيد و دقت فرماييد مواد غذايي خام با پخته تماس نداشته باشد.

رعايت بهداشت فردي از جمله شست‌‏وشوي مكرر دست‌‏ها با آب گرم و صابون و كوتاه نگه داشتن ناخن‌‏ها، به حفظ سلامت كمك مي‌‏كند.

در هنگام خريد مواد غذايي به تاريخ استفاده و نحوه نگهداري آن كه بر روي برچسب بسته‌‏بندي غذا نوشته شده دقت كنيد.

از نگهداري و مصرف مواد غذايي اضافه آمده خودداري كنيد.

براي طبخ و مصرف غذا از ظروف تميز استفاده كنيد.هنگام سفر غذا بايد آخرين وسيله‌‏اي باشد كه مي‌‏خواهيد همراه ببريد و تا لحظه قبل از حركت بايد در يخچال نگهداري شود.

عيدي از نوع "پرشكي"

پزشكان نيز هر كدام به فراخور تخصص خود ، توصيه هايي نوروزي را به شهروندان ارايه مي كنند.يكي از اين توصيه ها چگونگي استفاده از رژيمهاي غذايي و مصرف وعده هاي غذايي است .

در اين ايام به دليل تغيير ساعات خواب و اينكه معمولا افراد دير از خواب بيدار مي‌شوند، صبحانه از وعده‌هاي غذايي‌شان ناديده گرفته مي‌شود. با اين حال بهتر است در ايام تعطيل شهروندان ساعات خواب خود را طوري تنظيم كنند تا بتوانند صبحانه كامل شامل مقادير مناسبي نان، شير، پنير، گردو و ... را صرف كنند.

پزشكان همچنين توصيه مي كنند حتي‌الامكان از خوردن كره، خامه و سرشير پرهيز شود و براي ايجاد تنوع غذايي در صبحانه از تخم مرغ، خيار، گوجه فرنگي و ميوه‌ها و آب ميوه استفاده شود.

آجيل و شيريني دشمن سلامتي !

مصرف بيش از حد آجيل و شيريني‌جات علي‌رغم وجود مواد مغذي، مي‌تواند عوارض و پيامدهايي به خصوص در كودكان به دنبال داشته باشد.

به اعتقاد كارشناسان و متخصصان تغذيه از نظر اصول تغذيه مصرف هر نوع ماده غذايي مي‌بايست با رعايت اصل تعادل همراه باشد در غير اين صورت هر ماده غذايي و مغذي مي‌تواند به جاي اثرات مفيدش براي انسان همراه با مضراتي باشد. لذا توصيه مي‌شود در ايام نوروز افراد از مصرف بيش از حد آجيل و شيريني پرهيز نمايند.

نتايج مطالعات اخير نشان مي‌دهد كه مصرف آجيل اثرات مثبتي بر سلامت بدن دارد به نحوي كه چربي موجود در انواع آجيل باعث كاهش اختلالات قلبي - عروقي مي‌شود. ولي بايد توجه داشت كه مصرف بي‌رويه آجيل قطعا مي‌تواند موجب بروز مشكلاتي شود.

معمولا در تهيه انواع آجيل‌ها از مقادير زيادي نمك استفاده مي‌شود، بنابراين مصرف زياد آجيل به ويژه در صورتي كه ميزان نمك آن بيش از حد متعارف باشد ممكن است عوارضي را به خصوص در بيماران قلبي – عروقي يا افراد داراي فشار خون باعث شود.

از طرفي برخي از تركيبات موجود در آجيل مانند بادام‌زميني در بعضي افراد آلرژن مي‌باشد و با مصرف اين دسته مواد دچار عكس‌العمل‌هاي آلرژيك مي‌شوند لذا توصيه مي‌شود افراد حتي المقدور از مصرف مواد آلرژي‌زا بپرهيزند.



شيريني يا آجيل ، كداميك زيانبارترند؟

زياده‌روي در مصرف شيريني‌جات عوارض بيشتري را در مقايسه با مصرف بي رويه آجيل به همراه خواهد داشت.

بايد تاكيد كرد كه مصرف شكر در دنيا سه برابر ميزان مورد نياز آن است به عبارتي بايد مصرف شكر را به يك سوم كنوني تقليل داد كه قطعا كاهش مصرف شيريني از راهكارهاي موثر در اين راستا خواهد بود.

متخصصان معتقدند: شيريني‌جات به لحاظ دارا بودن انرژي زياد بويژه موادي نظير خامه‌ها كه حاوي انرژي متراكمي هستند در چاقي و افزايش وزن افراد نسبت به آجيل از اهميت بيشتري برخوردارند.

مصرف بي‌رويه شيريني در اطفال با توجه به كاهش اشتها و سيري كاذبي كه به همراه دارد موجب كمبود ساير مواد مغذي مورد نياز جهت رشد اين گروه مي‌شود؛ همچنين استفاده از برخي تركيبات نظير رنگ‌ها، كاكائو و ساير موارد در تهيه و تزئين شيريني‌ها بر عوارض آن مي‌افزايد.

مايع حيات را فراموش نكنيد

تغيير ديگري كه در ايام تعطيلات نوروز به طور معمول در تغذيه افراد رخ مي‌دهد كاهش چشمگير مصرف آب است. در حقيقت به علت ديد و بازديد و گذراندن زمان طولاني در خارج از خانه مصرف آب در افراد كاهش مي‌يابد.

اين امر مي‌تواند مشكلاتي را براي سلامتي انسان ايجاد كند كه بارزترين آنها، بروز يبوست است. آب يكي از مهمترين و مفيدترين موادي است كه از بروز يبوست پيشگيري مي‌كند و با كاهش مصرف آن، اين عارضه به خصوص در كساني كه مستعد ابتلا به آن هستند ناراحتي ايجاد مي‌كند.

مصرف آب همچنين براي تعديل واكنش‌هاي داخلي بدن و حفظ شادابي و سلامتي پوست نيز ضروري است. پس توصيه مي‌شود براي نوشيدن آب خود برنامه‌ريزي منظم داشته باشيم و اين ماده حيات بخش را در ايام نوروز فراموش نكنيم.



تغذيه بين راهي؟

يكي از متخصصان تغذيه در خصوص مصرف غذاهاي بين راهي در ايام نوروز مي گويد: مسافران نوروزي ترجيحا بايستي از مصرف غذاهاي بين راهي پرهيز كرده و سعي كنند غذاها را در منزل تهيه و در كلمن‌هاي مناسب و خنك در كوتاه مدت نگهداري و در بين راه مصرف كنند.

وي ادامه مي دهد: مسافران نوروزي بايد از مصرف غذاهاي بين راهي به خصوص در رستورانهايي كه فاقد پروانه بهداشتي، كارت‌هاي بهداشتي تاييد وزارت بهداشت هستند جدا خودداري كنند.

اين متخصص تغذيه در خصوص مصرف سالاد و سبزيجات در رستوران‌هاي بين راهي اظهار داشت: به دليل اين كه اكثر سبزيجات ممكن است آلوده به ميكروبي به نام «اشريشياكلي» باشند بنابراين در اثر شست‌وشوي نادرست و عدم ضدعفوني، اين ميكروب به انسان منتقل شده و باعث ايجاد اسهال مي‌شود بنابراين مسافران بهتر است در طول سفر از مصرف سبزيجات و سالاد در رستوران‌هاي بين راهي پرهيز كنند.

وي ادامه مي دهد: بيماري اسهال بيشتر در مسافراني كه از يك منطقه با سطح بهداشت بالاتر به مناطق بهداشتي پايين‌تر مسافرت مي‌كنند و همچنين در بين كودكان و سالمندان شديدتر است بنابراين بهتر است خانواده‌ها همراه خود سبزي و ميوه داشته باشند تا به اين بيماري مبتلا نشوند.

اين متخصص تغذيه خاطرنشان مي كند: مسافران بايد از مصرف آبهاي آشاميدني بين راهي كه هيچ كنترلي بر آن نيست پرهيز كرده و خودشان بطري‌هاي آب آشاميدني همراه داشته باشند چون در اين صورت از سالم بودن آب مطمئن بوده و با خيال راحت آن را مصرف مي‌كنند. غذاي كنسروي مطئمن ترين غذا در طول سفرمحسوب مي شود.

همچنين مصرف دوغ، ماست و آب ليموي تازه در كنار غذا مي‌تواند احتمال مسموميت‌ها و آزردگي‌هاي سيستم گوارشي را در طول سفر به حداقل برساند.

كلانتري ها را از خالي بودن منازل مطلع سازيد

سردار مرتضي طلايي فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ از استقرار 850 واحد گشت انتظامي به صورت شبانه‌روزي در سطح محلات ، تفرجگاهها و پارك‌هاي بزرگ شهر تهران در ايام نوروز به منظور برقراري نظم و انضباط خبرداد و افزود : شهروندان پيش از سفر حتما بايد موضوع را به نزديكترين كلانتري اطلاع داده تا ماموران كلانتري امنيت بيشتري را براي اموال منازل آنها تامين كنند .

وي تصريح كرد : در ايام نوروز هر گونه حمل و نقل و اسباب كشي بايد با مجوز كلانتري صورت گيرد.