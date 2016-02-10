به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح پروژههای نرمافزاری جستجوی مزار شهیدان و والدین شهدا با حضور منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استاندار، شهردار قزوین، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، مدیرکل بنیاد شهید قزوین و سایر مسئولان استانی و شهری برگزار شد.
منوچهر حبیبی، معاون عمرانی استاندار قزوین در این مراسم با بیان اینکه شهرداری قزوین یک دستگاه اجرایی برتر و پیشتاز در حوزههای فرهنگی و اجتماعی است اظهار کرد: با توجه به هجمههای فرهنگی از سوی دشمنان، اقدامات فرهنگی و اجتماعی بهخصوص برای نسل جوان باید بیشتر شود.
حبیبی با بیان اینکه شهدا نقش مهمی در حفظ کشور داشتند و ما همیشه مدیون شهدا هستیم، گفت: شهدا با از خودگذشتگی توانستند با سرافرازی پیروز شوند و باید برای ترویج فرهنگ شهدا اقدامات بیشتری صورت گیرد.
وی بیان کرد: باید برای ترویج فرهنگ و ایثار بهخصوص بین نسل جوان گامهای اساسی برداشته شود و افتتاح پروژه امروز یکی از اقدامات ارزشمند در این راستا است.
محسن اسفندیاری، مدیرکل سازمان آمار و فنآوری اطلاعات شهرداری قزوین نیز در این مراسم بیان کردد: وب کیوسک اطلاعرسانی در گلزار شهدای قزوین و نرمافزار همراه جستجو و باریابی به حرم شهدا، در راستای توسعه خدمات الکترونیک و شهروند الکترونیک با اعتباری بالغ بر ۳۰۰میلیون ریال راهاندازی شده است.
وی افزود: با افتتاح ایستگاه اطلاعرسانی الکترونیکی گلزار شهدا عموم مردم با استفاده از دستگاه وب کیوسک میتوانند از امکاناتی نظیر جستجوی شهید و یا والدین شهید و همچنین شهدای روز استفاده کرده و اطلاعاتی از جمله محل دفن، محل و تاریخ شهادت، تصویر و سنگ مزار شهید و همچنین اطلاعات والدین شهید را دریافت کنند.
اسفندیاری ادامه داد: شهروندان میتوانند برای استفاده از نسخه همراه جستجو و باریابی به حرم شهدا میتوانند با مراجعه به پرتال شهرداری قزوین یا پرتال بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین و یا سازمان آرامستان، نرمافزار همراه جستجوی شهدا را بارگیری و روی گوشی همراه خود نصب کنند و سپس با واردکردن نام و نام خانوادگی و بازه تاریخی موردنظر عملیات جستجو را انجام دهند.
در پایان این مراسم از محمدحسین خاکساران و حجتالاسلام حاج شیخ حسین علیخانی از مبارزین و زندانیان سیاسی و عوامل اجرایی پروژههای نرمافزاری جستجوی مزار شهیدان و والدین شهدا تقدیر شد.
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