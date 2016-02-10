مسکن ۵۰۰ خانواده تحت حمایت کمیته امداد البرز تعمیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز، علی سالارنیا با تاکید بر اینکه در طول سال جاری بیش از ۵.۵ میلیارد ریال بابت تعمیر مسکن حدود ۵۰۰ خانواده تحت حمایت کمیته امداد البرز هزینه شده است، اظهار کرد: ۶۰ درصد از کل هزینه یعنی بیش از ۳ میلیارد ریال از صدقات پرداختی مردم به کمیته امداد تامین شده است و این نهاد در راستای فعالیت های عمرانی، نسبت به ارائه خدمات تعمیر رایگان مسکن برای مددجویان تحت حمایت اقدام می‌کند.

وی همچنین تصریح کرد: خدمات عمرانی تعمیراتی فوق شامل بهسازی، نوسازی، تعمیرات کلی و جزئی است که با توجه به نیاز مددجویان ارائه می شود.

سالارکیا گفت: یکی از اصلی ترین برنامه های این اداره کل برای بهره مند شدن مددجویان از نعمت مسکن، اعطای تسهیلات بلاعوض خرید واحد مسکونی به خانواده های تحت حمایت است و بر اساس سیاست های جدید کمیته امداد، این خدمت با جدیت و حمایت مالی گسترده تری نسبت به گذشته ارائه می شود.

مدیرکل کمیته امداد البرز با بیان اینکه، در حال حاضر افراد نیکوکاری با این نهاد همکاری دارند که به صورت اختصاصی و تحت نظارت مستمر خودشان، نیازمندان را خانه دار می کنند، گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات و حجم بالای مددجویان فاقد مسکن، انتظار داریم خیرین، ما را در این مهم یاری کنند.

سالارکیا گفت: کمیته امداد برای حمایت از افراد نیازمند و مددجویان تحت پوشش برنامه‌های متنوعی دارد که با همکاری خیرین و مردم نوعدوست استان اجرا می‌شود.

وی در پایان افزود: واگذاری انشعابات رایگان آب، برق، گاز و فاضلاب، با همکاری سازمان‌های مربوطه نیز از دیگر اقدامات این بخش است.