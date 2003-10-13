سهم ايران از تجارت جهاني در بخش خدمات فني و مهندسي فقط 33/.درصد است

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون خدمات صادراتي و بازاريابي مركز توسعه صادرات ايران در آستانه برگزاري همايش صدور خدمات فني ومهندسي كه 28 مهرماه در تهران برگزار مي شود با اعلام اين خبر گفت: براساس آماردبيرخانه خدمات فني و مهندسي ، سال گذشته 75 شركت داخلي موفق به اخذ پروژه در بازارهاي جهاني شده اند كه سهم بخش خصوصي بيش از بخشهاي دولتي و نيمه دولتي بوده است.

حسين سلطاني صادرات خدمات فني و مهندسي به كشورهاي آسيايي را 88 درصد اعلام كرد وگفت: سال گذشته 5/8 درصد از كالاهاي صادراتي به كشورهاي آفريقايي بوده است كه اين امر نشان دهنده مزيتهاي نسبي بازارهاي كشورهاي منطقه نسبت به ديگر بازارها است.

سلطاني راهكارهاي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي را حمايتهاي سياسي و مالي و سازماندهي صادرات عنوان كرد.

وي افزود: بازار صادرات خدمات فني و مهندسي در جهان تحت سيطره كشورهاي پيشرفته صنعتي و بطور مشخص 5 كشور عضو اتحاديه OECD است.

معاون خدمات صادراتي وبازاريابي مركزتوسعه صادرات ايران، اعطاي اعتبارات صادراتي به صادركنندگان با بهره كم، تخفيفات ويژه مالياتي، پرداخت يارانه صادراتي، برنامه ريزي در زمينه توسعه، آموزش و تبليغات گسترده و نظارت مستمر از سوي مراجع ذيصلاح از جمله مزاياي كشورهاي توسعه يافته در حمايت از صادرات برشمرد.

وي به اقدامات حمايتي مركز توسعه صادرات ايران براي توسعه اين بخش اشاره و تصريح كرد: تهيه بسته جامع حمايتي براساس صادرات خدمات فني و مهندسي در ابعاد مالي، سياسي، حقوقي و قضايي، پرداخت جوايز صادراتي، تامين مالي پروژه هاي پيمانكاران در خارج از كشور تا سقف 85 درصد و كارمزد 5/0 درصد، مقررات زدايي دربخش خروج ماشين آلات مورد نياز شركتهاي خدمات فني و مهندسي درخارج از كشور از جمله اقدامات اين مركز بعد ازواگذاري خدمات فني و مهندسي به آن بوده است.

يادآوري مي شود نخستين همايش صدور خدمات فني و مهندسي "چالشها و راهكارها"به همت گروه فدراسيون مهندسان مشاور كشورهاي اسلامي و با حمايت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 28 و29 مهرماه جاري در مركز همايشهاي پتروشيمي برگزار مي شود.

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