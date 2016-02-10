واکنش قنبرزاده به تکذیب بازیکنان نفت/ ملاحظه آبرویم را کردند!

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قنبرزاده سه شنبه شب و بعد از شکست تیم نفت تهران مقابل الجیش قطر و حذف از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با گلایه از مشکلات مالی گفته بود «ما حتی پول ناهار و شام را نداشتیم و از بازیکنان برای غذا، پول گرفتیم.»

بعضی از بازیکنان تیم نفت مثل علیرضا بیرانوند و وحید امیری هم این صحبت‌ها را رد و تاکید کردند که این تیم هیچ مشکلی نداشته و بازیکنان هم پولی برای شام و ناهار پرداخت نکرده‌اند!

قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به این صحبت بازیکنان نفت، اظهار کرد: من از بازیکنان تشکر می‌کنم. آنها ملاحظه آبروی مرا کردند و می‌خواستند شان مرا حفظ کنند. آنهایی که در هتل بودند، شاهد هستند.

وی افزود: بزرگترهای تیم مثل سیدجلال حسینی تاکید داشتند که باید شان تیم حفظ شود و این مسائل بازگو نشود. من نمی‌توانم چشمم را روی مشکلات تیم ببندم. وقتی هم درباره مشکلات تیم و گرفتن پول از بازیکنان مصاحبه کردم، آنها در جریان نبودند!

مدیرعامل باشگاه نفت خاطرنشان کرد: من از بازیکنان تیمم خجالت می‌کشم که حتی عرضه نداشتم تا شام و ناهار آنها را تامین کنم! حتی یکی از مسئولان تدارکات تیم ما آمد و یک مقدار پول را کارت به کارت کرد. ما شب گذشته هم در هتل پول قرض گرفتیم و یک نفر ضامن شد تا به صورت استقراضی با ما همکاری شود. این مشکلات ممکن بود انعکاس جهانی پیدا کند.

قنبرزاده یادآور شد: این در حالی است که الجیش با امکانات کامل به ایران آمد. آنها با یک جت اختصاصی به ایران سفر کردند و بلافاصله بعد از بازی عازم فرودگاه شدند تا به قطر بروند. به نظرم آنها حتی زودتر از بازیکنان ما به خانه‌های خود رسیدند و شام را در خانه خود صرف کردند!

وی در پایان تاکید کرد: هرچند ما نتیجه را واگذار کردیم ولی به هر حال خوشحالیم که این مسابقه یک دستاورد هم داشت و توانستیم به یاوه گویی‌های عربستانی‌ها و ادعاهای بی دلیل آنها مبنی بر نبود امنیت در ایران پاسخ محکمی بدهیم. شما دیدید که حتی سرمربی الجیش هم از شرایط ایران ابراز خرسندی کرد و گفت که از ادعاهایی که علیه ایران مطرح می‌شود، تعجب می‌کند.