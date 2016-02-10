ایجاد شعب ویژه قوه قضائیه در سطح کشور برای بررسی تخلفات انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص تخلفات انتخاباتی اظهار داشت: قوه قضائیه نسبت به بررسی تخلفات انتخاباتی وظیفه مصرح قانونی دارد و بر اساس گزارشهای مستندی که توسط هیاتهای اجرایی و نظارت و همچنین افراد دیگر این تخلفات را بررسی میکند.
وی افزود: در سراسر کشور شعب ویژهای برای بررسی تخلفات انتخاباتی تخصیص داده شده تا به این تخلفات رسیدگی سریع شود.
وزیر دادگستری همچنین در خصوص مبارزه با مفاسد توضیح داد: فساد، یکی از مشکلاتی بود که در زمان تحریم خود را بیشتر نشان داد که یکی از علت های آن نیز شفاف نبودن فضای اقتصادی است.
پورمحمدی با بیان اینکه ما تلاش زیادی برای شفافیت و مبارزه با فساد داریم، تصریح کرد: برای حمایت حقوقی و بهبود محیط فضای کسب و کار و همچنین ایجاد شفافیت، دولت در صدد اجرای کامل طرح دولت الکترونیک است که در این زمینه گامهای خوبی برداشته شده است.
وی گفت: همچنین برای شفافیت نظام بانکی، مالیاتی، بیمه، تسهیلات و گمرک گامهای خوبی برداشته شده است.
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