  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۷

ایرلند دنبال روابط تجاری با ایران است

ایرلند دنبال روابط تجاری با ایران است

مقامات ایرلندی می‌گویند به دنبال روابط تجاری با ایران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «ایریش ایگزمینر»، «سیمون مکیور» مدیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان ایرلند گفت: تجار ایرلندی در حال از دست دادن فرصت‌های اقتصادی موجود در ایران هستند.

در همین حال مدیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان ایرلند تصریح کرد: دولت این کشور با تاخیری که در برداشتن تحریم‌ها علیه ایران داشت، باعث شد که دیگران از فرصت اقتصادی ۳۶۰ میلیارد یورویی ایران بهره مند و شانس کمتری برای سود بردن تجار ایرلندی مهیا شوند.

«سیمون مکیور» گفت: شرکت‌های ایرلندی می‌توانند در بخش غذا، نوشیدنی، لبنیات، مهندسی، ICT، خودرو سازی و لیزینگ هواپیما فرصت همکاری داشته باشند.  

وی تصریح کرد: سفارت ایرلند در تهران باید دوباره بازگشایی شود، ضمن اینکه به سفر اخیر هیات‌های تجاری ایتالیا و فرانسه برای انعقاد قرارداد با ایران اشاره کرد.

در همین حال، سخنگوی وزات امور خارجه ایرلند گفت: همواره منافعی برای ایرلند با رفع تحریم‌ها در ایران وجود داشته است و اکنون ما به دنبال پیدا کردن این فرصت‌ها هستیم.

وی به این نکته اشاره کرد که شرکت‌های غذایی و دارویی ایرلندی در زمان تحریم، صادرات خود را به ایران قطع نکردند. سخنگوی وزات خارجه امور ایرلند گفت: سفیر ما در «آنکار» با سفیر ایران دیداری در جهت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف داشته است.

 

کد مطلب 3048205
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها