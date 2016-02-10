ایرلند دنبال روابط تجاری با ایران است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «ایریش ایگزمینر»، «سیمون مکیور» مدیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان ایرلند گفت: تجار ایرلندی در حال از دست دادن فرصت‌های اقتصادی موجود در ایران هستند.

در همین حال مدیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان ایرلند تصریح کرد: دولت این کشور با تاخیری که در برداشتن تحریم‌ها علیه ایران داشت، باعث شد که دیگران از فرصت اقتصادی ۳۶۰ میلیارد یورویی ایران بهره مند و شانس کمتری برای سود بردن تجار ایرلندی مهیا شوند.

«سیمون مکیور» گفت: شرکت‌های ایرلندی می‌توانند در بخش غذا، نوشیدنی، لبنیات، مهندسی، ICT، خودرو سازی و لیزینگ هواپیما فرصت همکاری داشته باشند.

وی تصریح کرد: سفارت ایرلند در تهران باید دوباره بازگشایی شود، ضمن اینکه به سفر اخیر هیات‌های تجاری ایتالیا و فرانسه برای انعقاد قرارداد با ایران اشاره کرد.

در همین حال، سخنگوی وزات امور خارجه ایرلند گفت: همواره منافعی برای ایرلند با رفع تحریم‌ها در ایران وجود داشته است و اکنون ما به دنبال پیدا کردن این فرصت‌ها هستیم.

وی به این نکته اشاره کرد که شرکت‌های غذایی و دارویی ایرلندی در زمان تحریم، صادرات خود را به ایران قطع نکردند. سخنگوی وزات خارجه امور ایرلند گفت: سفیر ما در «آنکار» با سفیر ایران دیداری در جهت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف داشته است.