تاكيد مجدد كفيل شارون بر اشغال دائمي بخشهايي از كرانه باختري و جولان سوريه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ايهود اولمرت امروز تاكيد كرد كه قصد دارد تا مرزهاي دائمي اسرائيل را در صورت پيروزي حزب كاديما درانتخابات پارلماني 28 مارس(8 فروردين 85) ترسيم كند.



اولمرت به راديو ارتش رژيم اسرائيل گفت : " مرزهاي دائمي اسرائيل(رژيم اشغالگر) بايد ثابت شود و من مي خواهم با گفتگوي داخلي در اين زمينه به توافق دست پيدا كنم.



وي افزود: توافقي به دست آمده است به اينكه شهركهاي غوش(گوش) عتصيون در اطراف بيت المقدس اشغالي ، آرئيل،و معاليه آدوميم (واقع در كرانه باختري )به عنوان جز لاينفك اسرائيل قرار گيرند.



وي گفت : دشت اردن مرزهاي امنيتي اسرائيل خواهد بود؛اولمرت به جزئيات بيتشري در اين زمينه اشاره نكرد.



كفيل آريل شارون درباره احتمال عقب نشيني اسرائيل از بلندي هاي جولان سوريه كه تل آويو در سال 1967 اشغال كرده است، اظهار داشت: اين در دستور كار سالهاي آينده قرار ندارد، شكي نيست كه ما اين منطقه را توسعه خواهيم داد و در آن سرمايه گذاري خواهيم كرد و اسرائيل از آن عقب نشيني نخواهد كرد.



اولمرت بار ديگر يورش نظاميان صهيونيست به زندان اريحا در كرانه باختري و ربودن احمد سعدات دبيركل جبهه خلق براي آزادي فلسطين را توجيه كرد و مدعي شد: انگليسي ها و آمريكايي ها ، ناظران خود را به سبب تهديدهاي جنبش حماس خارج كردند و ما هشدار داديم، اگر قانون بين المللي درباره اين زندان نقض شود، دخالت خواهيم كرد، نمي خواهم كه قاتلان يك وزير اسرائيلي با آزادي رفت و آمد كنند.



كفيل آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي پيش از اين نيز درباره ترسيم مرزهاي دائمي اسرائيل در سال 2010 ميلادي سخن گفته بود كه اين اظهارات با واكنش تند اردن روبرو شد.



"معروف البخيت" نخست وزيراردن اظهارات ايهود اولمرت درمورد ترسيم مرزهاي نهايي اسرائيل در سال 2010 را بخشي ازتبليغات انتخاباتي اسرائيل و متناقض با اصول روند صلح دانست .

وي به خبرنگاران گفت : در رقابت هاي انتخاباتي اخير در اسرائيل برخي اظهارنظرهاي ضد و نقيض و مغاير با اصول روند صلح عنوان مي شود اصولي كه مورد تاييد و موافقت جامعه بين المللي و كميته چهار جانبه و تمام جهان است .

نخست وزير اردن درمورد اظهارات تحريك آميز هفته گذشته كفيل نخست وزير رژيم صهيوننيستي گفت : ما حساسيت شرايط كنوني را درك مي كنيم ؛ اما درهمان برضرروت پايبندي به طرح "نقشه راه و تمام منابع روند صلح تاكيد مي كنيم و مي گوييم هيچ اقدام نبايد صورت گيرد كه بر نتيجه مذاكرات صلح تاثير بگذارد.

بخيت درعين حال برضرورت دستيابي به يك راه حل درمذاكرات صلح بين طرفين درگير تاكيد كرد.

اولمرت پيش از اين نيز گفته بود اسرائيل پس از انتخابات پارلماني در28 مارس تلاش مي كند تا مرزهاي دائمي خود را مشخص كند كه اين اظهارات با واكنش شديد فلسطينيان روبرو شد.

تشكيلات خودگردان فلسطين گفته هاي ايهود اولمرت كفيل نخست وزير رژيم صهيونيستي درباره ساخت واحدهاي مسكوني در كرانه باختري رود اردن و ترسيم مرزهاي اين رژيم را به معناي خروج از طرح "نقشه راه" دانست .

اولمرت از مقام هاي راست گراي رژيم صهيونيستي گفته بود كه اگر حزب كاديما به رهبري وي در انتخابات آينده (كنيست )(مجلس اسرائيل)پيروز شود، براي ساخت سه هزار و 500 واحد مسكوني در كرانه باختري رود اردن و ترسيم مرزهاي نهايي اسرائيل تلاش خواهد كرد.