برپایی ایستگاه سلامت در ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بامروت مسئول ایستگاه سلامت، گفت: به مناسبت گرامیداشت ۲۲ بهمن در مسیر راهپیمایی، ایستگاه سلامت با همکاری هیت مدیره نظام پرستاری تهران برپا می شود.

وی با اعلام اینکه در این ایستگاه همکاران پرستار به ارایه خدماتی چون اندازه گیری فشار خون، قد، وزن، شاخص توده بدنی و قند خون می پردازند، افزود: پرستاران مستقر در این ایستگاه، آموزش هایی نیز در زمینه پیشگیری از دیابت، کنترل فشارخون و چاقی، به هموطنان ارائه خواهند کرد.

بامروت ادامه داد: هدف از برپایی ایستگاه سلامت ارائه رایگان خدمات به هموطنان و همچنین معرفی نقش پرستاری به مردم و جامعه است.