به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار برگشت تیم های فوتبال والنسیا و بارسلونا در مرحله نیمه نهایی رقابتهای کوپا دل ری چهارشنبه شب در ورزشگاه مستایا برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند. بازی رفت دو تیم با برتری ۷ بر صفر بارسلونا پایان یافته بود و این تیم در مجموع ۸ بر یک برنده شد و به فینال کوپا دل ری صعود کرد.

بارسلونا بعد از برد تحقیرآمیز ۷ بر صفر در ورزشگاه نوکمپ از قبل خود را در فینال می دید و برای همین لوئیس انریکه در این مسابقه به نفرات جوان و ذخیره خود میدان داد. شاید این بهترین فرصت برای والنسیای بحران زده بود تا با یک برد روحیه بخش دست کم آشتی موقتی با هواداران خود داشته باشد اما اینگونه نشد.

والنسیا که بهتر از مهمان بی انگیزه خود بازی می کرد در دقیقه ۳۹ به گل برتری خود در نیمه نخست دست یافت. آلوارو نگردو در مصاف با ترشتگن توانست دروازه بارسلونا را باز کند.

در نیمه دوم بازی متعادل بود با این حال والنسیا موقعیت های بهتری ایجاد کرد اما این بارسلونا بود که در دقیقه ۸۴ به گل تساوی دست یافت تا اجازه ندهد والنسیا حتی در برابر ذخیره هایش طعم برد را بچشد. گل تیم بارسلونا را ویلفرید کاپتوم در دهانه دروازه حریف روی پاس دقیق فرمائلن از چپ به ثمر رساند.

بدین ترتیب تیم بارسلونا در مجموع دو بازی رفت و برگشت ۸ بر یک پیروز شد و به دیدار نهایی مسابقات جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا راه یافت.