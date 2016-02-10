به گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۹۳، مذاکرات هستهای پربسامدترین مسئله در مجموع مطالب منتشر شده در منابع خبری بررسی شده (اعم از سایتهای داخلی و خارجی، روزنامهها و مجلات) بود.
با وجود کثرت تحلیلها و بررسیهای صورت گرفته درباره مذاکرات و توافق هستهای، غالب این تحلیلها از موضع سیاسی و حقوقی انجام شده و ابعاد معرفتشناختی، جامعهشناختی، فقهی، اخلاقی و ارزشی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به نظر میرسد توافق هستهای فراتر از یک موافقتنامه بینالمللی بوده و با وجود اهمیت ابعاد حقوقی و سیاسی، ابعاد دیگر آن و به خصوص بعد اجتماعی آن، اهمیت قابل توجهی دارد.
زمینهها و بسترهای اجتماعی مذاکرات و توافق هستهای و همچنین پیامدها و تبعات اجتماعی آن، از جمله مواردی است که در حوزه جامعهشناسی مذاکرات و توافق هستهای قابل بررسی است.
همچنین حجم انبوه مطالب منتشر شده درباره این مذاکرات، نشان دهنده حساسیت و توجه رسانههای خبری و جامعه به این مسئله است.
کتاب «جامعهشناسی مذاکرات هستهای؛ با تأکید بر پیامدهای آن در حوزه عرفی شدن»، مذاکرات هستهای را تنها از دیدگاه یک پدیده سیاسی - اجتماعی مورد مطالعه قرار داده که میتواند بر پدیده عرفی شدن تأثیر بگذارد.
این کتاب در چهار بخش و در قالب چهار مقاله نگارش یافته که هر مقاله، با قلم یکی از اساتید و فرهیختگان به رشته تحریر درآمده است. عناوین بخشها و نویسندگان آنها عبارتند از:
۱. عرفی شدن ایران در پیچ توافق؛ تالیف دکتر علیرضا شجاعی زند
۲. بررسی توافق هستهای از منظر جامعهشناسی سیاسی؛ تالیف حجت الاسلام دکتر داود مهدوی زادگان
۳. بررسی مذاکرات هستهای عطف به تاریخ مواجهه ایران و غرب با رویکرد تمدنی؛ تالیف حجت الاسلام دکتر احمد رهدار
۴. جامعهشناسی سیاسی مذاکرات هستهای؛ تالیف دکتر پرویز امینی
کتاب «جامعهشناسی مذاکرات هستهای؛ با تأکید بر پیامدهای آن در حوزه عرفی شدن» در ۹۲ صفحه، قطع پالتویی و به قیمت ۵۰۰۰ تومان به تازگی منتشر شده و در شعب بوستان کتاب (قم، اصفهان، تهران و مشهد) عرضه میشود.
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