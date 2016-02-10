امیر رجبی ظهر چهارشنبه در حاشیه هماهنگی برگزاری چهار نمایشگاه پوستر به خبرنگار مهر گفت: در قالب طرح «یک ایده، یک دیوار» در نظر داریم سه نشست تخصصی شامل هنر معاصر ایران در پارادوکس جهانی‌شدن و محلی گرایی، پوسترهای سینمایی و گرافیک در رسانه‌های تصویری را برگزار کنیم.

وی بابیان اینکه از ظرفیت هنرمندان استان در این نشست‌ها استفاده خواهد شد، اضافه کرد: نشست‌های تخصصی باهدف انتقال تجربیات و دانش هنری برگزار می‌شود و می‌تواند نسبت به بررسی وضعیت رشته هنری خاص خروجی قابل‌توجهی داشته باشد.

مدیرکل حوزه هنری استان تحلیل تولیدات هنری و ارتقا کمی و کیفی تولیدات را ضروری دانست و متذکر شد: تا زمانی که تولید هنری مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار نگیرد نمی‌تواند به لحاظ کیفی ارتقا یابد.

به گفته رجبی لازم است هنرمندان در برنامه‌های مختلف ازجمله جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و مسابقات و همچنین نشست‌های تخصصی تولیدات خود را با در معرض نقد و بررسی و داوری قرار دهند.

مدیرکل حوزه هنری استان درعین‌حال به برگزاری چهار نمایشگاه پوستر اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه‌ها شامل پوسترهای فرهنگی و اجتماعی، فیلم، مشاهیر اردبیل و انقلاب است.

به گفته رجبی از ابتدای سال جاری بیش از ۲۰ نمایشگاه هنری با برنامه زمان‌بندی مشخص برگزار شده و در اغلب نمایشگاه‌ها معرفی و نمایش تولیدات هنرمندان استان مورد تأکید بوده است.

وی با تأکید به استقبال قابل‌توجه هنرمندان و شهروندان از نمایشگاه‌های هنری به تداوم اجرای این طرح در سال آینده نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر این خرید آثار هنری هنرمندان برنامه ریزی شده است.

وی زمان بازدید نمایشگاه‌های پوستر در ساختمان اداری حوزه هنری را تا ۱۰ اسفند عنوان و اضافه کرد: جهت شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی نیز علاقه مندان می‌توانند با حوزه هنری استان تماس حاصل بگیرند.