امیر رجبی ظهر چهارشنبه در حاشیه هماهنگی برگزاری چهار نمایشگاه پوستر به خبرنگار مهر گفت: در قالب طرح «یک ایده، یک دیوار» در نظر داریم سه نشست تخصصی شامل هنر معاصر ایران در پارادوکس جهانیشدن و محلی گرایی، پوسترهای سینمایی و گرافیک در رسانههای تصویری را برگزار کنیم.
وی بابیان اینکه از ظرفیت هنرمندان استان در این نشستها استفاده خواهد شد، اضافه کرد: نشستهای تخصصی باهدف انتقال تجربیات و دانش هنری برگزار میشود و میتواند نسبت به بررسی وضعیت رشته هنری خاص خروجی قابلتوجهی داشته باشد.
مدیرکل حوزه هنری استان تحلیل تولیدات هنری و ارتقا کمی و کیفی تولیدات را ضروری دانست و متذکر شد: تا زمانی که تولید هنری مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار نگیرد نمیتواند به لحاظ کیفی ارتقا یابد.
به گفته رجبی لازم است هنرمندان در برنامههای مختلف ازجمله جشنوارهها، نمایشگاهها و مسابقات و همچنین نشستهای تخصصی تولیدات خود را با در معرض نقد و بررسی و داوری قرار دهند.
مدیرکل حوزه هنری استان درعینحال به برگزاری چهار نمایشگاه پوستر اشاره کرد و گفت: این نمایشگاهها شامل پوسترهای فرهنگی و اجتماعی، فیلم، مشاهیر اردبیل و انقلاب است.
به گفته رجبی از ابتدای سال جاری بیش از ۲۰ نمایشگاه هنری با برنامه زمانبندی مشخص برگزار شده و در اغلب نمایشگاهها معرفی و نمایش تولیدات هنرمندان استان مورد تأکید بوده است.
وی با تأکید به استقبال قابلتوجه هنرمندان و شهروندان از نمایشگاههای هنری به تداوم اجرای این طرح در سال آینده نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر این خرید آثار هنری هنرمندان برنامه ریزی شده است.
وی زمان بازدید نمایشگاههای پوستر در ساختمان اداری حوزه هنری را تا ۱۰ اسفند عنوان و اضافه کرد: جهت شرکت در نمایشگاههای تخصصی نیز علاقه مندان میتوانند با حوزه هنری استان تماس حاصل بگیرند.
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