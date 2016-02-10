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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۱۲

مدیرکل حوزه هنری اردبیل:

سه نشست تخصصی هنرهای تجسمی در اردبیل برگزار می‌شود

سه نشست تخصصی هنرهای تجسمی در اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل – مدیرکل حوزه هنری استان اردبیل از برگزاری سه نشست تخصصی هنرهای تجسمی در حوزه هنری استان خبر داد.

امیر رجبی ظهر چهارشنبه در حاشیه هماهنگی برگزاری چهار نمایشگاه پوستر به خبرنگار مهر گفت: در قالب طرح «یک ایده، یک دیوار» در نظر داریم سه نشست تخصصی شامل هنر معاصر ایران در پارادوکس جهانی‌شدن و محلی گرایی، پوسترهای سینمایی و گرافیک در رسانه‌های تصویری را برگزار کنیم.

وی بابیان اینکه از ظرفیت هنرمندان استان در این نشست‌ها استفاده خواهد شد، اضافه کرد: نشست‌های تخصصی باهدف انتقال تجربیات و دانش هنری برگزار می‌شود و می‌تواند نسبت به بررسی وضعیت رشته هنری خاص خروجی قابل‌توجهی داشته باشد.

مدیرکل حوزه هنری استان تحلیل تولیدات هنری و ارتقا کمی و کیفی تولیدات را ضروری دانست و متذکر شد: تا زمانی که تولید هنری مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار نگیرد نمی‌تواند به لحاظ کیفی ارتقا یابد.

به گفته رجبی لازم است هنرمندان در برنامه‌های مختلف ازجمله جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و مسابقات و همچنین نشست‌های تخصصی تولیدات خود را با در معرض نقد و بررسی و داوری قرار دهند.

مدیرکل حوزه هنری استان درعین‌حال به برگزاری چهار نمایشگاه پوستر اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه‌ها شامل پوسترهای فرهنگی و اجتماعی، فیلم، مشاهیر اردبیل و انقلاب است.

به گفته رجبی  از ابتدای سال جاری بیش از ۲۰ نمایشگاه هنری با برنامه زمان‌بندی مشخص برگزار شده و در اغلب نمایشگاه‌ها معرفی و نمایش تولیدات هنرمندان استان مورد تأکید بوده است.

وی با تأکید به استقبال قابل‌توجه هنرمندان و شهروندان از نمایشگاه‌های هنری به تداوم اجرای این طرح در سال آینده نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر این خرید آثار هنری هنرمندان برنامه ریزی شده است.

وی زمان بازدید نمایشگاه‌های پوستر در ساختمان اداری حوزه هنری را تا ۱۰ اسفند عنوان و اضافه کرد: جهت شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی نیز علاقه مندان می‌توانند با حوزه هنری استان تماس حاصل بگیرند.

کد مطلب 3048230
محمد میرزایی ناطق

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