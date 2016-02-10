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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۵۶

موافقت معارضان سوری با مشارکت در ادامه گفتگوهای صلح

موافقت معارضان سوری با مشارکت در ادامه گفتگوهای صلح

ائتلاف موسوم به «معارضان» سوری موافقت خود با مشارکت در گفتگوهای صلح که قرار است در روز ۲۵ فوریه برگزار شود را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ائتلاف معارضان سوری آمادگی خود برای مشارکت در ادامه گفتگوهای صلح با دولت دمشق را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، این ائتلاف همچنین از دولت آمریکا خواست که با اعمال فشار بر مسکو از ادامه حملات هوایی جنگنده های روسی به مواضع تکفیری ها در سوریه جلوگیری کند.

گفتنی است، مذاکرات صلح سوریه که چندی پیش در ژنو برگزار شد، به دلیل کارشکنی های معارضان سوری و مطرح کردن پیش شرط های مختلف توسط آنها سرانجام توسط دی میستورا به حالت تعلیق درآمد.

در همین ارتباط، قرار است فردا پنجشنبه نشست بین المللی مونیخ درباره سوریه با مشارکت کشورهای مختلف از جمله روسیه و آمریکا در آلمان برگزار گردد.

کد مطلب 3048240

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