مردم خوزستان استقلال و آزادی خود را دوباره به تصویر می کشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، عبدالحسن مقتدایی در این پیام آورده است: یست و دو بهمن ماه تنها یک روز نیست، نوروز است، سرآغاز زیباترین فصل از حیات ملت بزرگ ایران و آغاز جمهوریت در سایه سار اسلام ناب محمدی است.

وی در این پیام آورده است: اینک مردم رشید و شایسته خوزستان در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی خود و حضور روشن روندگان طریقت گردهم خواهند آمد و فرصتی ناب را دیگر باره رقم خواهند زد و همچون ادوار پیشین درگرامیداشت این روز بزرگ با آرمان های آفریدگاران آن، میثاقی دوباره خواهند بست.

در پیام استاندار خوزستان عنوان شده است: مردم غیور استان ما آن چنان بر عهد دیرین خود پایبندند که موشکباران و بمباران های دشمن خونخوار در دوران طولانی دفاع مقدس نیز نتوانست ذره ای از اراده آنها در حمایت از انقلابشان بکاهد. مردم خوزستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال گذشته و در آن شرایط نامساعد جوی که ذرات غبار عرصه را بر نفس تنگ کرده بود، حماسه ای خلق کردند که آوازه آن اقصی نقاط عالم را درنوردید و زبان زد خاص و عام شد.

در این پیام آمده است: اینک نیز انتظار می رود در شایسته ترین روز از روزهای تقویم و در آستانه برگزاری انتخابات مهم و سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که انشاءالله در هفتم اسفند ماه سرافرازانه برگزار خواهد گردید، مردان و زنان این خطه از خاک وطن با حضور وزین خود در راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن بر عهد دیرین خود با امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی پای فشارند و استقلال و آزادی خویش را بار دیگر به تصویر کشند. ما می آییم تا زندگی در رگهای انقلاب جاری باشد و حماسه به گل بنشیند و حیاتی دوباره و دیگر باره آغاز نماید. درود بر همه آنان که آن چنان موجی می آفرینند که دشمنان انقلاب و ایران انگشت حیرت به دندان می گیرند و جهانیان چشم به فردای سربلند و جاودانه این کهن اقلیم می دوزند.

