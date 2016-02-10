عبداللهی دستیار ویژه و مشاور باشگاه استقلال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، روز چهارشنبه و با حکم بهرام افشارزاده مشاور اجرایی باشگاه و دستیار ویژه مدیر عامل مشخص شد. بنا بر این حکم، نصرالله عبدالهی با توجه به تجارب متعدد بازی، سرمربیگری و سرپرستی از سوی افشارزاده برای این سمت منصوب شده است.

عبدالهی در دوران بازی گری در سال ۱۳۴۹به همراه استقلال قهرمان آسیا شد و دو تجربه قهرمانی با تیم فوتبال استقلال در مسابقات داخلی را نیز در کارنامه دارد. او همچنین در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین و المپیک‌های مونترال و مسکو نیز در تیم ملی ایران کارنامه درخشانی داشته است.

عبداللهی پس از بازنشستگی در سال ۱۳۷۳ سرمربی استقلال شد و پس از آن به عنوان سرمربی سایپا به مقام چهارمی آسیا دست یافت. عبداللهی در زمان سرمربیگری پورحیدری برای مدتی سرپرست استقلال بود و حالا با تشخیص افشارزاده برای ارتقای باشگاه و فوتبال استقلال در کنار این باشگاه خواهد بود.