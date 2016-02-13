بازگشت به دنیای بینایان در «مالی سویینی»/ درگیر سوپراستارها نیستم

مرتضی میرمنتظمی کارگردان «مالی سویینی» درباره اجرای این اثر از ۲۷ بهمن ماه در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به خبرنگار مهر گفت: این نمایش نوشته براین فری یل نمایشنامه نویس ایرلندی است که حمید امجد آن را به فارسی ترجمه کرده است.

کارگردان «P۲» ادامه داد: این نمایش با آثار قبلی که پیش از این به صحنه برده ام بسیار متفاوت است. در نمایش های قبلی معمولا یک طرح یک خطی در اختیار داشتیم که در یک پروسه کارگاهی شکل می گرفت اما نمایش «مالی سویینی» براساس یک نمایشنامه چاپ شده به صحنه می رود و به این ترتیب نوع اجرا هم تفاوت زیادی با آثار قبلی دارد. مضمون این اثر نمایشی بسیار انسانی است و یکی از دلایلی که تصمیم گرفتم آن را به صحنه ببرم به خاطر همین مضمون انسانی نمایشنامه بود.

وی درباره طراحی و فضاسازی نمایش توضیح داد: نمایش «مالی سویینی» نمایش متن و بازیگر است بنابراین برخلاف آثار قبلی ام که در دکورهای عظیم به صحنه می رفت و مبتنی بر طراحی بود این نمایش اثری مینیمال است و این نمایشنامه است که به من می گوید چه کاری را انجام دهم. در واقع در این نمایش در وهله اول متن اهمیت دارد و بعد از آن، این بازیگر است که کار را به جلو می برد.

این کارگردان درباره انتخاب بازیگران نمایش بیان کرد: صابر ابر، الهام کردا و عباس جمالی بازیگران این اثر نمایشی هستند. همانطور که گفتم متن نمایشنامه در این اجرا از اهمیت خاصی برخوردار است و انتخاب بازیگران نیز بر همین اساس صورت گرفته است. زیاد درگیر استفاده از سوپراستارها در کارهایم نیستم و خوشبختانه الهام کردا و صابر ابر نیز چنین ذهنیتی برای حضور در یک اثر نمایشی ندارند.

میرمنتظمی در پایان صحبت هایش یادآور شد: این نمایشنامه اثری مدرن است و به شکل مدرن هم اجرا می شود. «مالی سویینی» یک نمایش مونولوگ محور است و مخاطب در این نمایش شاهد اجرای ۳ مونولوگ است که به صورت تو در تو اجرا می شود. این نمایشنامه متن بسیار سختی است و تبدیل آن به اجرا کار بسیار مشکلی بود. البته همین سختی از دیگر دلایلی بود که باعث شد به سراغ اجرای «مالی سویینی» بروم.

نمایش «مالی سویینی» روایت‌گر زندگی زنی نابیناست که به اصرار همسرش چشم‌هایش را عمل می‌کند و وارد دنیای بینایان می‌شود. این اثر نمایشی از ۲۷ بهمن ماه با بازی صابر ابر، الهام کردا، عباس جمالی در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر میزبان علاقه مندان به تئاتر است.