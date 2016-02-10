افزایش مشارکت در انتخابات هدف اصلی فعالیت جبهه تدبیر و توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر زمانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همانگونه که حضور در راهپیمایی ها تجدید عهد ملت با نظام برآمده از خون شهیدان است، عرصه انتخابات نیز تجلی دیگری از حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه تمام فعالیت های جبهه تدبیر و توسعه در گام نخست، افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات است، افزود: ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی خطوط قرمز این فعالیت هاست و در انتخابات پیش رو نیز تعهد عملی به قانون اساسی، ولایت فقیه و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی را به نمایش خواهیم گذاشت.

زمانی با بیان اینکه انقلاب حاصل خون شهداست و همواره پاسدار خون شهدا و ادامه دهنده ارزش های امام (ره) و رهبری خواهیم بود، خاطر نشان شد: افراط و تفریط صدماتی را همواره بر مملکت تحمیل کرده است و بر همین اساس جبهه تدبیر و توسعه مشی اعتدالی را در پیش گرفته و تلاش دارد با بهره گیری از نیروهای کارآمد و معتدل در عرصه سیاسی کشور علی الخصوص انتخابات پیش رو نقش آفرین باشد.

رئیس ستاد انتخابات جبهه تدبیر و توسعه استان در پایان گفت: نیاز امروز کشور همت برای سازندگی و خروج از تورم و بیکاری است و زمان حرکت های افراطی به پایان رسیده و از این رو تمام تلاش خود را برای شکل گیری مجلسی کارآمد و دغدغه مند نسبت به مسائلی چون بیکاری، تورم و رکود اقتصادی به کار خواهیم گرفت.