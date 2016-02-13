به گزارش خبرنگار مهر، از زمان برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی ۲ ماه میگذرد و با وجودی که پیش از این، دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصمیم برای برگزاری جلسات منظم این شورا خبر داده بود اما تداوم بی نظمی ها برای برگزاری این جلسات، مشهود است.
تعویق و بی نظمی در زمان برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، موضوع تازهای نیست و از سال ۹۰ که این شورا تشکیل شده تاکنون روند برپایی جلسات آن، شکل منظمی نداشته است.
مقام معظم رهبری اسفندماه سال ۹۰ حکم به تشکیل شورای عالی فضای مجازی دادند و در آن حکم گسترش فزاینده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بهویژه شبکه جهانی اینترنتی و آثار چشمگیر آن را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهگیری از فرصتهای ناشی از آن در پیشرفت همهجانبه کشور و همچنین برنامهریزی برای صیانت از آسیبهای ناشی از این فناوری را از جمله دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و براساس این حکم، مقرر شد هر سه هفته یکبار جلسات این شورا به ریاست رئیسجمهور برگزار شود.
پس از آن و در دور دوم فعالیت این شورا نیز بر لزوم تشکیل به موقع و بدون تعویق جلسات آن تاکید شده است، اما با این وجود زمان برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به آذرماه بازمی گردد.
با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با فضای مجازی و طرح هایی که گفته می شود منتظر تصویب در شورای عالی فضای مجازی است اما شورای عالی فضای مجازی در چند جلسه ای که در دور دوم فعالیت خود برگزار کرده، مصوبات کلانی نداشته و در این جلسات بیشتر به بررسی موضوعاتی چون بازی های رایانهای پرداخته شده است.
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