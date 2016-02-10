به گزارش خبرنگار مهر، در پی درخواست‌های ارایه شده برای سیدجلال حسینی و وحید امیری دو بازیکن تیم نفت تهران، مسئولان این باشگاه خواستار ارایه درخواست کتبی برای بازیکنان یاد شده شدند تا تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

منصور قنبرزاده مدیرعامل باشگاه نفت تهران در این باره به خبرنگار مهر گفت: در این مدت هر چه پیشنهاد آمده بوده شفاهی بوده و از سوی واسطه‌ها مطرح شدند که به آنها اعلام کردیم امروز پیشنهاد کتبی خود را ارایه کنند.

وی در این باره اضافه کرد: سیدجلال حسینی بازیکن با معرفتی است که در این مدت کوچکترین مصاحبه و اعتراضی به مشکلات نداشت. از طرفی وحید امیری هم همیشه در خدمت تیم بوده است که هر چه آنها بگویند ما نه نمی گوییم.