فعاليتهاي هسته اي ايران هرگز تهديدي براي تركيه نيست / كليد حل موضوع هسته اي ايران ديپلماسي و گفتگو است

به گزارش خبرگزاري مهر،"رجب طيب اردوغان " در گفتگو با مجله اتريشي پروفيل در پاسخ به اين سوال كه آيا فعاليتهاي هسته اي ايران ، تركيه را تهديد مي كند، اظهار داشت : خير، تركيه هرگز تهديدي از سوي ايران احساس نمي كند . هر كشوري حق دارد كه از فناوري صلح آميز هسته اي برخوردار باشد و ايران نيز از اين امر مستثني نيست .

اردوغان با بيان اين مطلب كه تركيه هم با هرگونه تسليحات كشتار جمعي مخالف است، تصريح كرد: داشتن تسليحات كشتارجمعي با تلاش براي دستيابي به تكنولوژي صلح آميز هسته اي تفاوت دارد . تركيه نيز درصدد افزايش توان هسته اي صلح آميز خود است .

نخست وزير تركيه خاطر نشان كرد : تداوم همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي مي تواند نقش موثري در رفع ابهامات موجود در پرونده هسته اي اين كشور ايفا كند .

" اردوغان " در پاسخ به اين سوال كه آيا برخورد غرب با موضوع هسته اي ايران صحيح بوده و آيا آنها سياست درستي را در پيش گرفته اند، گفت : بي شك هر كشوري با وجود تسليحات كشتار جمعي در جهان مخالف است ، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه برخورد با كشورها بايد به طور يكسان صورت گيرد .

وي در اشاره ضمني به زرادخانه مخوف هسته اي رژيم صهيونيستي و سكوت غرب در مقابل اين سلاحهاي خطرناك و تلاشهاي همه جانبه براي جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري صلح آميزهسته اي ،با انتقاد ازبرخوردهاي دوگانه غرب در موضوع هسته اي ايران اظهار داشت: اقدام صحيح آن است كه با تمام كشورهاي جهان همانند يكديگر برخورد شود .

نخست وزير تركيه درباره اينكه هنوز پرونده حمله نظامي به ايران در آمريكا بسته نشده ، گفت : جنگ به عنوان راهكار صحيح توصيه نمي شود، نمونه ديگر اين مسئله را در عراق ديديم كه نتوانست مشكلي را حل كند .