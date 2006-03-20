به گزارش خبرنگار"مهر" دراين دوره ازمسابقات 14تيم برترفوتسال باشگاهي كشورحضورخواهند داشت وبصورت دوره اي با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت .
درهفتمين و آخرين دوره مسابقات فوتسال ليگ برترباشگاههاي كشورتيم تام ايران خودروبه مقام قهرماني دست يافت و تيم هاي ارم كيش قم و شن سا ساوه عناوين دوم و سوم را از آن خود كردند . ضمن اينكه تيم هاي علم و ادب خراسان و فجرقائم گلوگاه جواز حضور در رقابتهاي ليگ برتر را بدست آوردند و تيم هاي پرسپوليس وچيني همگام شهركرد به رقابتهاي ليگ دسته اول سقوط كردند .
با شركت 14 تيم باشگاهي كشور؛
مسابقات ليگ برتر فوتسال از خرداد ماه آينده آغاز مي شود
هشتمين دوره رقابتهاي ليگ برتر فوتسال باشگاههاي كشور از خرداد ماه سال آينده آغاز خواهد شد .
به گزارش خبرنگار"مهر" دراين دوره ازمسابقات 14تيم برترفوتسال باشگاهي كشورحضورخواهند داشت وبصورت دوره اي با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت .
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