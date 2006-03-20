مسابقات ليگ برتر فوتسال از خرداد ماه آينده آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" دراين دوره ازمسابقات 14تيم برترفوتسال باشگاهي كشورحضورخواهند داشت وبصورت دوره اي با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت .

درهفتمين و آخرين دوره مسابقات فوتسال ليگ برترباشگاههاي كشورتيم تام ايران خودروبه مقام قهرماني دست يافت و تيم هاي ارم كيش قم و شن سا ساوه عناوين دوم و سوم را از آن خود كردند . ضمن اينكه تيم هاي علم و ادب خراسان و فجرقائم گلوگاه جواز حضور در رقابتهاي ليگ برتر را بدست آوردند و تيم هاي پرسپوليس وچيني همگام شهركرد به رقابتهاي ليگ دسته اول سقوط كردند .