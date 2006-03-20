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۲۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۲۷

در جلسه فوق العاده شب گذشته هيئت دولت؛

9 آئين نامه اجرايي قانون بودجه 85 كل كشور تصويب شد

9 آئين نامه اجرايي قانون بودجه 85 كل كشور تصويب شد

هيئت دولت در جلسه فوق العاده شب گذشته خود كه به رياست دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري برگزار شد، 9 آئين نامه اجرايي قانون بودجه 85 كل كشور را تصويب كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آئين نامه اجرايي بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه درباره ساخت مسكن شهري و روستايي، آئين نامه اجرايي بند (ب) تبصره 19 بودجه درباره مسائل مالي پروژه هاي عمراني، آئين نامه اجرايي بند (ج) تبصره 7 بودجه درباره دريافت عوارض خروج از كشور و آئين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره يك قانون بودجه درباره امور گمركي از جمله مصوبات هيئت وزيران بود.

آئين نامه اجرايي بند (ز) تبصره 9 قانون بودجه درباره مديريت فضاي فركانسي، آئين نامه اجرايي بند (الف) تبصره 7 قانون بودجه درباره بازارچه هاي مشترك مرزي و آئين نامه اجرايي جزء 2 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه درباره مبارزه با قاچاق از ديگر مصوبات جلسه فوق العاده چهار ساعته شب گذشته دولت بود.

کد مطلب 304831

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