خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – اسما محمودی: قالی کرمان سابقه ۵۰۰ ساله در تاریخ و تمدن مردمان کویر دارد هرچند طی سال‌های اخیر مستقیماً مشمول تحریم شد و از ورود این کالا به اروپا جلوگیری شد، اما در همین ایام هم قالی‌های دست‌بافت کویر در حراج‌ کریستی و حراجی‌های معتبر میلیون‌ها دلار قیمت می‌خورد و نشان می‌داد بازارهای جهانی تشنه قالی کرمان است.

نکته جالب اینکه قالی‌های کرمانی که در بازار داخلی به زیر پا انداخته می‌شود در آن‌سوی دنیا زینت‌بخش دیوارها و تالارهای مجلل هستند و به گفته تاجران کرمانی وجود هر قالی کرمانی در خانه‌های مردم آمریکا و اروپا افتخار و سبب فخرفروشی است.

به گفته احمد ایرانمنش تاجر کرمانی قالی، مشتری‌های آمریکایی برای خرید هر قطعه قالی با برند کرمان از همدیگر سبقت می‌گیرند، چون این صنعت با کیفیت بالا به صورت انحصاری در دست ایران بود و تقاضا هم بسیار بالا به همین دلیل برای مدتی قالی، خاویار و پسته ایران از لیست تحریم‌ها خارج بود اما در تحریم‌های اخیر قالی هم در لیست تحریم قرار گرفت و عملاً اجازه نمی‌دادند که حتی از کشور ثالث نیز قالی ایران وارد آمریکا شود .

وی با اشاره به رفع تحریمها ادامه داد: اما حالا بازار تشنه اروپا و آمریکا به روی قالی کرمان گشوده شده است و رفته‌رفته سفارش‌های تولید قالی از بازارهای مصرف در حال شکل‌گیری است به همین دلیل باید بستر و حمایت لازم از قالی در کرمان فراهم شود تا بتوان این نیاز را پاسخ گفت.

وی ادامه داد: قالی کرمان به دلیل نقش اصیل و قدمتش کالایی بسیار لوکس است و طرح‌های کرمان را به‌خوبی بانام می‌شناسند و طرح‌های خوشه‌انگوری، سبزی‌کار چمنی، گلدانی و درختی، ستونی ۳۳ پل، برگ چغندری، قاب قرآنی، بته‌جقه‌ای، لچک ترنج کف ساده و نیز نقشه‌های گل فرنگ و گوبلن، شکارگاه و افشان و بازوبندی و خشتی را می پسندند.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال برنامه‌ریزی برای آغاز و گسترش صادرات فرش دستباف کرمان به کشورهای متقاضی هستیم.

مصطفی زریسفی افزود: استفاده از موارد اولیه مرغوب و اصالتی که فرش کرمان دارد باعث شده این کالا از برند بسیار مطلوبی برخوردار باشد . میزان تقاضا بالا است به همین دلیل پیگیری‌های زیادی در خصوص آغاز صادرات انجام‌شده است.

استفاده از موارد اولیه مرغوب و اصالتی که فرش کرمان دارد باعث شده این کالا از برند بسیار مطلوبی برخوردار باشد

وی گفت: به نظر می‌رسد تجار آمریکا در این زمینه عطش بیشتری دارند و طبق خبرهایی که داده‌شده است در سال جاری گروهی از تاجران این کشور به کرمان سفر خواهند کرد تا زمینه را برای ازسرگیری صادرات فرش کرمان مهیا کنند.

وی با تأکید بر اینکه باید تکاپو در بین تجار کرمانی نیز در این خصوص آغاز شود گفت: باید نیاز بازار را به‌خوبی بشناسیم و در همین چارچوب تولید و فعالیت‌های صادراتی را آغاز کنیم تا یک اقدام دوسویه در راستای ارزآوری و خروج از رکود در این صنعت ایجاد شود.

رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستبافت استان کرمان نیز به خبرنگار مهر گفت: در زمان تحریم امکان صادرات فرش به طور کامل از بین رفت و بیشترین ضربه به این صنعت وارد شد.

عطاءالله شفیعی پور افزود: به دلیل قیمت بالای فرش کرمان بیشترین بازار تقاضای این صنعت از کشورهای اروپایی و آمریکایی بود و به‌عنوان یک کالای لوکس صادراتی، قالی کرمان موردتقاضا بود.

وی تصریح کرد: درواقع بازار آمریکا به‌صورت سنتی در اختیار بازار ایران است و مردم این کشور علاقه فراوانی به فرش کرمان دارند اما بعد از تحریم‌ها نتوانستیم به قراردادهایی که داشتیم عمل کنیم زیرا تحریم‌های یک‌جانبه جلوی فعالیت این صنعت را گرفت.

وی ادامه داد: در بازارهای خارجی بسیاری از مشتریان دنبال فرشی مطابق سلیقه خود هستند اما در واقع برند فرش کرمان شناخته‌شده است و خریداران به فکر خرید قالی کرمان هستند، این‌ یک پتانسیل و موقعیت خوب را در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش کرمان قرار می‌دهد.

وی در خصوص پویایی این صنعت گفت: صنعت قالی را نمی‌توان بدون توجه به رونق ریشه‌ای و پایه اقتصادی فعال کرد. درواقع باید از تهیه مواد اولیه مرغوب تا تهیه طرح‌های اصیل و بازاریابی صنعت را فعال کرد تا بتوانیم بازارهای خارجی را بار دیگر تصاحب کنیم.

وی نقدینگی را یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان دانست و افزود: فرش مزیت ما محسوب می شود و اگر در این خصوص برنامه‌ریزی نکنیم سایر تولیدکنندگان که گاه طرح‌های ما را کپی می‌کنند وارد بازار می‌شوند.

۲۰ هزار بافنده روستایی در انتظار خروج صنعت فرش از رکود

یک تولیدکننده قالی در شهر راور کرمان می‌گوید: هم‌اکنون در کرمان حدود ۲۰ هزار بافنده قالی آماده هستند تا بتوانند از شرایط بازار خارجی استفاده کنند اما نیاز به ساماندهی و حمایت دارند.

احمد نظری افزود: در سال‌های اخیر و بعد از بسته شدن بازارهای هدف، تولید را کاهش دادیم و در بخش تولید با رکود جدی مواجه شدیم و بسیاری از قالی‌بافان به شغل‌های دیگر جذب شدند.

قالی کرمان کالایی لوکس و صادراتی است

وی گفت: قالی کرمانی گران و سنگین است و بازار داخلی به سمت قالی‌های ماشینی ارزان و سبک روی آورده است پس ما باید با تولید صادرات محور و شناخت بازار و بازاریابی علمی پیش برویم.

وی گفت: در صورت گشوده شدن مجدد درهای بازارهای جهانی، به‌طور حتم قالی‌بافان در روستاهای دورافتاده کرمان بار دیگر به‌پای دارهای قالی می‌روند و تولید رونق مجدد می‌گیرد و اقتصاد خانوارهای روستایی پویاتر می‌شود.

محمود بقایی دیگر تولیدکننده فرش راور نیز به مهر گفت: ما به دنبال کسب سود هستیم و بازارهای اروپا و آمریکا یکی از ارزآورترین بازارهای خارجی است اما باید با برنامه‌ریزی شروع کنیم و تولیدات مرغوب و باکیفیت و مطابق نیاز بازار را روانه این کشورها کنیم.

متأسفانه هم‌اکنون پاکستان، بنگلادش و حتی افغانستان و هند نیز در حال کپی کردن طرح‌های ایرانی و بعضاً باکیفیت هستند

وی گفت: متأسفانه هم‌اکنون پاکستان، بنگلادش و حتی افغانستان و هند نیز در حال کپی کردن طرح‌های ایرانی و بعضاً باکیفیت هستند، بانام ما بازار را از آن خودکرده‌اند که باید برای حل این مشکلات برنامه‌ریزی کنیم، باید قالی را با برند خاص کرمان وارد بازار خارجی کنیم.

وی تبلیغات و برنامه‌ریزی علمی و حمایت دولت و نه دخالت را رمز موفقیت در این صنعت دانست.

صنعت قالی کرمان که هم‌اکنون در رکود کامل قرارگرفته است امیدوار است با گشوده شدن بازارهای جهانی و ریختن دیوارهای ناعادلانه تحریم بار دیگر رونق گیرد و روستائیان کرمان بار دیگر دارهای قالی را بنا کنند و نجوای نقشه‌خوانی زنان و دختران کرمانی در کارگاه‌های قالی شنیده شود.