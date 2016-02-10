لیگ قطر چیزی کمتر از اروپا ندارد/ حضور در العربی برایم افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام درباره میزان آمادگی تیم العربی برای بازی این هفته مقابل لخویا در لیگ ستارگان قطر گفت: تیم ما آماده این بازی است. بازیکنان تمام تلاش خود را برای پیروزی و کسب سه امتیاز به کار خواهند گرفت. ما به موفقیت در مسابقات پیش رو که مسابقات سختی هم هست، امیدواریم.

وی درباره پیش بینی‌اش از نتیجه این مسابقه تاکید کرد: این مسابقه قطعا برای هر دو تیم دشوار خواهد بود بخصوص اینکه لخویا هفته گذشته بازی خود را مقابل السیلیه واگذار کرده است. باز هم تاکید می‌کنم که امیدوار به برد العربی هستم.

هافبک ایرانی تیم العربی در خصوص اینکه این تیم موفق شده در دیدار رفت تیم لخویا را شکست بدهد، گفت: ما می‌توانیم در این بازی برابر لخویا به برتری برسیم و از شکست هفته گذشته این تیم استفاده کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که بازی در لیگ ستارگان قطر با تیم العربی را چطور ارزیابی کرده است، تصریح کرد: من واقعا از حضور در لیگ ستارگان به همراه تیم العربی خوشحالم. سطح مسابقات قطر بالا است و این چیزی است که در مدت حضور کوتاهم در العربی به آن رسیده‌ام.

نکونام تاکید کرد: حضور در تیم العربی تجربه جديدی برای من است و اين امر تاثير زيادي در روحيه من خواهد داشت. سطح حرفه‌ای در قطر كمتر از ليگ‌های اروپايی نيست و اين موضوع را بعد از تجربه ام در اوساسونا اسپانيا می‌گويم. در قطر اهميت زيادی به ورزش داده می‌شود و اين تعجب مرا برانگيخته است. براي همين من از پذيرش پيشنهاد العربی پشيمان نيستم و در قبول آن ترديد نكردم.

وی در پاسخ به این سئوال که هدف العربی در این فصل از مسابقات لیگ قطر چیست؟ تاکید کرد: الان برای ما مهم این است که روی هر بازی تمرکز کنیم. بازی بعدی ما با لخویا است و برای اینکه جایگاهمان در جدول بهتر شود، برای پیروزی در این مسابقه بازی می‌کنیم.

«هدف شما از حضور در تیم العربی چیست؟» هافبک ایرانی تیم العربی در پاسخ به این سئوال هم گفت: زمانی که به العربی آمدم تمام دغدغه و فکرم این بود که به این تیم برای بهبود جایگاهش کمک کنم . حضورم در العربی تجربه جدید در کشوری است که قرار است در جام جهانی ۲۰۲۲ میزبان باشد و این افتخار بزرگی برای من است.