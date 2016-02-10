به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران، نمایش فیلم «۱۹۸۴» و نشست تخصصی «آرمانشهر و ضد‌آرمانشهر» را با حضور مصطفی پورمحمدی، کارشناس ارشد زیبایی‌شناسی و هنر دانشگاه جواهر لعل نهرو و رضا رجبعلی بگلو، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، برگزار می‌ کند.

فیلم «آرمانشهر و ضد‌آرمانشهر» به کارگردانی مایکل رادفورد، محصول ۱۹۸۴ آمريكا است و این اثر سینمایی برگرفته از رمان شناخته شده جورج اُوروِل با همین عنوان است.

این فیلم داستان زندگی مردی به نام وینستون اسمیت را به تصویر می ‌کشد که در دنیایی ضدآرمان شهر (Dystopia) زندگی می‌کند که در این دنیا، انسان ‌ها به افرادی ماشینی و بی ‌روح تبدیل شده‌ اند. وینستون که در دستگاهی با نام وزارت حقیقت مشغول به کار است همچون سایر افراد، تحت سیطره رسانه ‌هاست و در نهایت به طریقی شناسایی، دستگیر و شکنجه می ‌شود.

این نشست با مدیریت بهزاد دوران، معاون پژوهش ایرانداک شنبه ۲۴ بهمن ماه جاری در تالار سخن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برگزار می‌شود.