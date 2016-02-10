دعوت مردم دارالحماسه برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در بیانیه ای با دعوت از مردم برای حضور در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، آورده است: یوم‌الله ۲۲ بهمن تحقق برتری ولایت خداوند بر طاغوت و طاغوتیان و نقطه عطفی در تاریخ جهان معاصر محسوب می شود. این روز خجسته ولایت‌مداری و اعتقاد و ایمان راسخ مردم مومن و انقلابی ایران اسلامی را عینیت بخشید که با استعانت از ذات اقدس احدیت و تبعیت بی چون و چرا از اوامر و فرامین رهبر و مقتدای خود باعث نابودی و فروپاشی ساختار پوشالی طاغوت شدند و با تقدیم شهیدان راه اسلام زمینه تحقق وعده الهی و تشکیل نظامی مبتنی بر ارزش های اسلامی را فراهم کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ایستادگی و مقاومت سرافرازانه مردم ولایی و همیشه در صحنه ایران اسلامی در برهه های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی از قبیل پیروزی انقلاب اسلامی، جان فشانی در دوران دفاع مقدس، فعالیت در سنگر ترویج علم و دانش و گذراندن عزتمندانه دوران تحریم های استکبار جهانی و دفاع مستمر و مداوم از حریم مقدس ولایت و اشاعه آرمان های مقدس اسلامی همواره به زیبایی و به بهترین وجه ممکن مشاهده شده و به ثبت رسیده است.

این بیانیه می‌افزاید: اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در آستانه سی و هفتمین فجر انقلاب اسلامی، از ملت بزرگ و فهیم ایران اسلامی و به ویژه هم استانی های محترم در سراسر استان ولایتمدار و دارالحماسه بوشهر دعوت می کند تا با حضور حماسی، پرشور و دشمن‌شکن خود در صحنه نمایش حماسه حضور و وحدت ملی در آوردگاه یوم‌الله ۲۲ بهمن بار دیگر با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و شهدا تجدید میثاق نموده و با لبیک به دعوت مقام معظم رهبری «مد ظله العالی »ادامه دهندۀ حقیقی راه شهدا و امام شهدا باشند.