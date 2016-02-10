به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نصراللهی زاده امروزچهارشنبه در مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران که به همت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در سنندج برگزار شد، گفت: انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دولت گذشته ضربه جبران ناپذیری به توسعه کشور وارد کرد و منجر به انهدام قسمت زیادی از منابع ملی شد.

وی عنوان کرد: تمامی دلسوزان و فعالان و کارشناسان کشور اذعان دارند که این اقدام دولت گذشته کارشناسی شده و توسعه گرایانه نبود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان یکی از اولویت های جدی دولت تدبیر وامید احیای سازمانی برای مدیریت و برنامه ریزی در کشور بود، بیان کرد: تشکیل سیستم و ساختار اداری و مهمتر از آن احیای ایفافی نقش سازمان در فعالیت های برنامه ریزی و مدیریتی کشور در دستور کار قرار گرفت.

نصراللهی زاده ادامه داد: این سازمان در دوره جدید کوچک، چابک و کارآمد در خدمت توسعه خواهد بود و قرار نیست که بر دستگاه های اجرای اعمال قدرت کند بلکه سیاست برتسهیل و تسریع در فرآِیند توسعه است.

وی بیان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی نباید به عنوان قلک دولت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی بنگرند چراکه این سازمان اتاق فکری برای توسعه کشور و به تبع استان است.

وی اظهارداشت: در راستای توسعه استان باید اقدام به تدوین برنامه کنیم و از اختیارات سازمان برای پیشبرد کارها و آسیب شناسی روند گذشته استفاده کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان افزود: یکی از تصمیمات و اقداماتی که در استان گرفته و اجرایی هم شد تغییر رویکرد شورای برنامه ریزی استان از توزیع اعتبارات به متولی برنامه ریزی و تدوین برنامه توسعه استان است.

نصراللهی زاده با تاکید بر توجه ویژه به قابلیت های بخش خصوصی و مشارکت آنها در امر توسعه استان، ادامه داد: متاسفانه هنوز بسیاری از دستگاه های اداری به بخش خصوصی به عنوان رقیب نگاه می کنند واین مسئله باید اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه کل بودجه امسال استان ۷۶۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در استان آغاز شده که ۴۰۰ میلیارد تومان آن در شهرستان دیواندره شروع شده است.

وی ادامه داد: با توجه به میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و اعتبارات دولتی، مدیران دستگاه های اجرایی باید اقدام به هموار کردن و آماده کردن بسترهای لازم برای حضور بیشتر بخش خصوصی در امرسرمایه گذاری در استان کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با اشاره به اینکه ۱۵۷۳ پروژه در حوزه اعتبارات در استان در دست اجرا است، گفت: از کل این پروژه ها ۱۹۶ پروژه تا پایان سال مالی امسال به اتمام می رسند.

نصراللهی زاده عنوان کرد: ۲۹ درصد اعتبارات امسال استان به حوزه آب و ۲۵ درصد هم به حوزه راه و حدود ۸ درصد هم به حوزه آموزش اختصاص پیدا کرده است.