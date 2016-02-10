۱۷ میلیون تن محصولات باغی در کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طهماسبی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران خود اتکایی را مهمترین سیاست دولت در تولید محصولات کشاورزی دانست و گفت: با این امر ضریب اشتغال در سطح استان وکشور افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به تولید ۱۰۰ هزار تن قارچ در ایران افزود: با توجه به بهره وری بسیار بالای قارچ در مصرف آب، سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن قارچ در سطح کشور تولید می‌شود که این امر می‌تواند در کشت صنعتی این محصول پیشرو باشد.

به گفته معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی واحدهای اقتصادی کشاورزی فشرده هریک سالانه ظرفیت تولید بیش از ۲۰۰ تن قارچ را به خود اختصاص می‌دهند، همچنین در حال حاضر جهت افزایش واحدهای تولیدی قارچ طبق تقاضاهای صورت گرفته تسهیلات از محل صندوق توسعه کشاورزی واگذار شده است چرا که با واگذاری تسهیلات به این طرح‌ها به مرور شاهد افزایش در بهره وری و اشتغال زایی خواهیم بود.

طهماسبی در ادامه با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد مردم کشور به چاقی دچار هستند، تصریح کرد: قارچ به عنوان تنها غذای سالم و پروتینی است که می‌تواند در جیره غذایی بر سر سفره‌ها قرار گیرد چرا که می‌تواند با جایگزینی بجای غذاهای بسیار چرب و مضر درصد چاقی را کاهش دهد.

این مسئول اضافه کرد: واحدهای تولید قارچ به عنوان فضای کنترل شده از جهت بهداشتی و بستر استریزه شده هیچ گونه آلودگی را در خود راه نمی‌دهند لذا به عنوان غذای سالم و بدور از هیچ گونه عوارضی می‌تواند در سبد غذایی خانواده‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در توسعه و باغبانی کشور بیان کرد: از دو میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی باغی کشور بیش از ۴۰۰ هزار هکتار در مرحله نهال قرار دارد که طبق پیش بینی‌های صورت گرفته سال جاری بیش از ۱۷ میلیون تن محصولات باغبانی اعمم از میوه‌های گرمسیری همچون مرکبات، سردسیری و خشکبار در کشور تولید می‌شود.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی پرداختن به اراضی شیبدار را از جمله مهمترین سیاست‌های محوری وزارت خانه دانست و همچنین اذعان داشت: توسعه کشت در اراضی شیب دار به استعداد مناطق اعمم از اراضی شخصی، اراضی تحت کشت، اراضی کم بازده و یا اراضی که بیولوژیک خود را از دست داده و رهاشده‌اند وابسته است در واقع بر اساس استعداد مناطق با حمایت واگذاری تسهیلات کشاورزی نهال مثمر در این اراضی کشت می‌شود چرا که اشتغال مستعد و تولید پایدار را به خوبی برای این استان می‌تواند رقم زند.

وی توسعه کشاورزی را یکی از مهمترین اولویت‌های کاری در وزارت جهاد کشاورزی دانست که اشتغال دراین بخش را در جایگاه بعدی خود قرار داد.

طهماسبی با بیان اینکه گلخانه‌ها ظرفیت اشتغال زایی بالایی را به خود اختصاص می‌دهند، متذکر شد: مازندران در زمینه گلخانه‌ها و پرورش قارچ یکی از استان‌های بسیار مستعد کشاورزی به شمار می‌آید که می‌تواند با بسترسازی گسترده این عرصه در کشاورزی صنعتی و فشرده توسعه روز افزونی را به خود اختصاص دهد.