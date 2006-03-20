چاوز : بوش تو فردي ترسو، جنايتكار و خطرناك هستي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، هوگو چاوز در يك برنامه تلويزيوني كه ديدگاههايش را درباره سياست خارجي آمريكا بيان مي كرد، خطاب به بوش گفت : " اي مرد خطرناك تو ترسو، جنايتكار و فردي غير اخلاقي و معتاد به الكل هستي، تو اي بدترين فرد اين فرد خطرناك، بيمار هستي و تو را خوب مي شناسم.



چاوز افزود: تو(بوش) ترسو هستي، زيرا براي فرماندهي نظاميان مسلحت به عراق نرفتي، فرماندهي اين نيروها از مسافتي دور خيلي آسان است، اگر روزي فكر حمله به ونزوئلا به سرت بزند، من در انتظار فرد خطرناكي مثل تو خواهم بود.



وي همچنين از استراتژي سالانه بوش كه كاخ سفيد براي امنيت ملي آمريكا طراحي كرده است و هفته گذشته منتشر شد، انتقاد كرد



چاوز درباره بوش گفت : وي يك شخصيت سياسي است كه از درآمدهاي نفتي براي نابودي دمكراسي وبي ثبات كردن منطقه استفاده مي كند.رئيس جمهوري ونزوئلا اظهار داشت : "جرج بوش اي فرد خطرناك تو الاغي ."



ونزوئلا يكي از مهمترين كشورهايي به شمار مي رود كه نفت ايالات متحده آمريكا را تامين مي كند.



چاوز به اين نكته اشاره كرد كه نسبت افراد مخالف سياستهاي بوش در عراق به 65 درصد رسيده است.(بر اساس نظرسنجي كه مجله نيوزويك هفته گذشته منتشر كرد)



وي خطاب به بوش گفت : "تو كودكاني را كه به خاطر بيماري تو، گناهي ندارند، مي كشي، نظاميان تو شهرها را بمباران مي كنند، روز گذشته شاهد تصاوير اجساد پنج كودك بوديم."



رئيس جمهوري ونزوئلا چندي پيش هشدارداد كه گامهايي را براي قطع صادرات نفت به آمريكا بر داشته است، زيرا آمريكا از حد خود فراتر رفته است .



هوگو چاوزدر نشستي با بازنشستگان كشورش در كاراكاس تهديد كرد كه آمريكا بايد بداند كه با گذشتن از حد خود(پا را از گليم خود فراتر نهاده است)، نفت ونژوئلا را در يافت نخواهد كرد .

چاوز در واكنش به سخنان كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا اقدام به اين تهديد كرد؛ رايس در نشستي با اعضاي كنگره امريكا تشكيل يك جبهه واحد عليه ونزوئلا را خواستار شد.