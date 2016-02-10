محدودیت ترافیکی روز ۲۲بهمن در اراک اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ابوالفضل امیدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: به منظور برگزاری هرچه با شکوه تر راهپیمایی روز ۲۲ بهمن، محدودیت های ترافیکی اعمال شده در سطح شهر اراک از ساعت هفت بامداد روز پنج شنبه ۲۲ بهمن ماه تا ظهر ادامه خواهد داشت.

وی محدوده های ترافیکی روز ۲۲بهمن را شامل خیابان شهید بهشتی از میدان شهدای هفتم تیر، خیابان مخابرات از تقاطع ۲۲ بهمن، خیابان شهید رجائی از ۱۷ متری، میدان حضرت ولی عصر(عج) به سمت میدان سرداران و خیابان امام خمینی (ره)، خیابان محسنی، خیابان شهید ادبجو به سمت میدان البرز و مسیرهای منتهی به آن، خیابان دانشگاه از تقاطع آیت الله غفاری به سمت میدان سرداران، میدان جهاد به سمت میدان سرداران و تمام مسیرهای منتهی به مصلی بیت المقدس شهر اراک است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی در خصوص خودروهای پارک شده نیز هشدار داد و گفت: در راستای تامین امنیت مسیر راهپیمایی و جلوگیری از سد معبر و سوء استفاده عوامل معاند از پارک خودروها در مسیر راهپیمایی، از ساعت یک بامداد روز پنجشنبه جلوگیری می شود و در صورت توقف خودرو، وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل خواهد شد.

توقیف محموله ۳ میلیارد ریالی کالای قاچاق در اراک

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی هم از توقیف محموله سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریالی کالای قاچاق در اراک خبر داد و گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا از تردد یک دستگاه کانتینر حامل کالای قاچاق در ورودی این شهر مطلع شدند.

یوسف سپهوند بیان داشت: با اعلام این خبر چند اکیپ انتظامی برای بررسی دقیق موضوع در محورهای ورودی اراک مستقر شدند و پس از چند ساعت کنترل خودروهای عبوری، کانتینر موردنظر شناسایی و متوقف شد.

وی خاطر نشان کرد: پس از استعلام بارنامه از مبدا بارگیری کانتینر، مشخص شد که بار آن شامل مواد پلاستیکی، کلاه گیس، اشیاء اعجاب آور برای جشن، سوزن توپ و تلمبه، قاب عینک، توپ تنیس، پینگ پنگ و بدمینتون است.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال عنوان و بیان کرد: راننده در این رابطه راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس جدید مبارزه با مواد مخدر استان مركزی معرفی شد

طی مراسمی با حضور فرمانده انتظامی استان مركزی و مسئولان انتظامی استان، رئیس پلیس جدید مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی معرفی شد.

در این مراسم، كیومرث عزیزی فرمانده انتظامی استان مركزی ضمن قدردانی از زحمات محمد حسنی و آرزوی موفقیت برای وی، احمد رضا چگنی را به عنوان رئیس جدید پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی معرفی كرد.

محمد حسنی، رئیس پلیس سابق مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی بعد از ۳۲ سال خدمت در نیروی انتظامی بازنشسته شد.