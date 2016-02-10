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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۲۷

اخبار امنیتی عراق؛

هشدار درباره تحرکات داعش در غرب سامراء/آمادگی برای عملیات موصل

هشدار درباره تحرکات داعش در غرب سامراء/آمادگی برای عملیات موصل

هشدار رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق درباره تحرکات داعش در غرب سامراء و استقرار دو تیپ ارتش عراق در مخمور به منظور آمادگی برای شروع عملیات آزاد سازی موصل از اخبار مهم امنیتی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، محمد البیاتی رئیس کمیته امنیتی در استان نینوا اعلام کرد: دو تیپ وابسته به لشگر ۱۵ ارتش عراق به مرکز فرماندهی عملیات  آزاد سازی نینوا در مخمور در ۵۰ کیلومتری جنوب موصل برای شروع عملیات آزاد سازی موصل رسیده اند.

وی افزود: روزهای آتی نیروهای دیگری به منطقه وارد خواهند شد تا آمادگی لازم به دست آید و عملیات بازپس گیری موصل از لوث داعش آغاز شود.

از سوی دیگر حاکم الزاملی رئیس کمیسون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد: صدها داعشی در خط اللاین در غرب سامرا پس از آزاد سازی الرمادی تجمع کرده اند.

وی ضمن هشدار درباره توان مقاومت گردان های صلح مسئول حفظ خطوط در منطقه مذکور بر ضرورت شروع عملیات بزرگ برای ممانعت از شکستن خطوط دفاعی گردان های صلح تاکید کرد.

الزاملی وجود نظامیان آمریکایی در شمال سامراء را تکذیب کرد.

کد مطلب 3048342

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