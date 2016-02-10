نظرسنجی پردیس کورش با آرای مردمی متفاوت است

مارال دوستی مدیر روابط عمومی پردیس کورش درباره جشنواره فرش قرمزی که توسط این پردیس برگزار می شود، بیان کرد: این یک مراسم کاملا بومی است که به دلیل احترام به مخاطبانی که بارها باعث شدند فیلم ها سانس فوق العاده بگیرند، برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این جشنواره یک نظرسنجی درباره فیلم ها نیز برگزار می شود که هیچ ارتباطی با آرای مردمی خانه سینما و سیمرغی که توسط آنها اهدا می شود، ندارد بلکه تنها به صورت مجازی نظر مخاطبان این پردیس را درباره فیلم ها جویا می شود.

مدیر روابط عمومی پردیس کورش با اشاره به نحوه اهدای جوایز نظرسنجی در مراسم فرش قرمز بیان کرد: این نظرسنجی از طریق یکی از شبکه های مجازی برگزار می شود و به این ترتیب است که مردم بعد از هر سانس نه تنها به فیلم مورد نظر بلکه به کارگردان و بازیگران زن، مرد و همچنین گزینه های دیگر رای می دهند و ما بعد از اعلام آرای مردمی خانه سینما در مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر نتایج نظرسنجی خود را اعلام می کنیم.

وی در پایان اظهار کرد: این نظرسنجی هیچ گونه موازی کاری با آرای مردمی خانه سینما ندارد و از هر جهت با آن متفاوت است.