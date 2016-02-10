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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۳۷

توضیحی درباره یک ابهام

نظرسنجی پردیس کورش با آرای مردمی متفاوت است

نظرسنجی پردیس کورش با آرای مردمی متفاوت است

مدیر روابط عمومی پردیس کورش با اشاره به جشنواره فرش قرمز بیان کرد که نظرسنجی این جشنواره با آرای مردمی خانه سینما تفاوت دارد و هیچ موازی کاری با این نهاد ندارد.

مارال دوستی مدیر روابط عمومی پردیس کورش درباره جشنواره فرش قرمزی که توسط این پردیس برگزار می شود، بیان کرد: این یک مراسم کاملا بومی است که به دلیل احترام به مخاطبانی که بارها باعث شدند فیلم ها سانس فوق العاده بگیرند، برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این جشنواره یک نظرسنجی درباره فیلم ها نیز برگزار می شود که هیچ ارتباطی با آرای مردمی خانه سینما و سیمرغی که توسط آنها اهدا می شود، ندارد بلکه تنها به صورت مجازی نظر مخاطبان این پردیس را درباره فیلم ها جویا می شود.

مدیر روابط عمومی پردیس کورش با اشاره به نحوه اهدای جوایز نظرسنجی در مراسم فرش قرمز بیان کرد: این نظرسنجی از طریق یکی از شبکه های مجازی برگزار می شود و به این ترتیب است که مردم بعد از هر سانس نه تنها به فیلم مورد نظر بلکه به کارگردان و بازیگران زن، مرد و همچنین گزینه های دیگر رای می دهند و ما بعد از اعلام آرای مردمی خانه سینما در مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر نتایج نظرسنجی خود را اعلام می کنیم.

وی در پایان اظهار کرد: این نظرسنجی هیچ گونه موازی کاری با آرای مردمی خانه سینما ندارد و از هر جهت با آن متفاوت است.

کد مطلب 3048344
عطیه موذن

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