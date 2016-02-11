بررسی بودجه ۹۵ میراث فرهنگی/غار نمکی قشم در اولویت ثبت جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته خبر رسید که خانه تاریخی باقری‌های گرگان به عنوان بزرگترین خانه تاریخی و مسکونی شمال کشور که مرمت نادرست آن بارها سوژه رسانه‌ها شده، بازهم در مزایده صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی متقاضی نداشت. بزرگترین خانه مسکونی و تاریخی شمال کشور به نام مجموعه خانه باقری‌ها در بافت قدیم گرگان واقع شده که اسناد تاریخی قدمت آن را به سال ۱۲۸۶ شمسی و دوره قاجار می‌رساند البته بخش‌هایی از آن بر روی آثار دوره صفویه ساخته شده است. این بنا در چند مرحله و به صورت جزء به جزء و در مقاطع زمانی مختلف ساخته شده و خانواده باقری تا سال ۱۳۸۰ هجری شمسی در آن سكونت داشته سپس به تملک سازمان میراث فرهنگی درآمد.شهریور ماه سال گذشته، فعالان حمایت از بافت تاریخی گرگان و دوستداران میراث فرهنگی در گلستان خبر از مرمت نادرست این خانه داده بودند. مرمت این خانه بدون داشتن طرح مصوب مرمتی آغاز شده بود.

مرمت این خانه تاریخی نیز سال گذشته با چالش‌های جدی مواجه شد از استفاده چوب های خیس در این بنا تا نحوه مرمت بخش های دیگر آن که حتی استادکارانی که در آنجا مشغول به کار بودند هم خود به وضعیت مرمت خانه انتقاد داشتند!

در این هفته آیین رونمایی از لوح ثبت جهانی منظر فرهنگی میمند با حضور رییس سازمان میراث فرهنگی، استاندار کرمان،مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو ،سفیر ایران در یونسکو و مدیران استان برگزار شد. همچنین لوح ثبت چشم انداز میمند به همراه سه لوح شهر تاریخی شوش و دو لوح ثبت کلیات سعدی و مسالک المالک استخری در فهرست حافظه جهانی در پایان دیدار مدیرکل یونسکو با رئیس جمهور کشورمان در سفر اخیر ایشان به فرانسه به دکتر روحانی هدیه شد.

روستاي ميمند دست آوردي بي نظير از نبوغ هنري بشر با معماری دستکند ویژه خاص خود به دلیل ارتباط تنگاتنگ سنت زيست و معيشت و سنت ساخت از طبيعت پيرامون است که در طول سالها به صورت نسبتا سالم باقی مانده است.

غار نمکی قشم در اولویت ثبت دریونسکو

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی از تهیه پرونده غار نمکی قشم به عنوان بزرگترین غار نمکی جهان خبر داد و گفت: این غار در اولویت ثبت در فهرست میراث طبیعی یونسکو قرار گرفت.

فرهاد نظری به خبرنگار مهر گفت: تعدادی آثار طبیعی در کشور داریم که جزو اولین ها هستند مانند زمین لرزش سیمره که بزرگترین زمین لرزش جهان است و یا کوه دماوند که البته پرونده آن به زودی به یونسکو ارسال نمی شود آن هم به دلیل مشکلاتی که دارد. پرونده دیگر پارک ملی و حفاظت شده «خبر» کرمان است. همچنین جنگل های هیرکانی نیز به عنوان پرونده مشترک تهیه شده است .پرونده زنجیره ای گنبدهای نمکی که غار نمکی قشم یکی از آنهاست شانس بیشتری برای ثبت در فهرست جهانی دارد ویلیامز برجسته ترین زمین شناس نیز بر این باور است که این غار در اولویت ثبت جهانی قرار خواهد گرفت. پیش از این غار نمکی قشم در روز هشتم بهمن سال ۹۰ با شماره ۱۷۲ در فهرست آثار ملی طبیعی به ثبت رسیده بود.

برگزاری گردهمایی توسط جامعه راهنمایان

همزمان با کانون سراسری انجمن های صنفی راهنمایان، جامعه راهنمایان گردشگری نیز قصد دارد تا روز دوم اسفند یک گردهمایی در حضور مسئولان سازمان میراث فرهنگی، ناجا و وزارت خارجه برگزار کند تا درباره مشکلات راهنمایان در تورهای ورودی و خروجی صحبت کنند.

نهمین گردهمایی گردشگری راهنمایان ایران توسط جامعه راهنمایان گردشگری کشور روز دوم اسفند ماه در سالن اصلی موزه اسلامی برگزار می‌شود. در این برنامه آن‌طور که جامعه راهنمایان اعلام کرده، رئیس سازمان میراث فرهنگی، معاون گردشگری، رئیس جامعه راهنمایان، رئیس جامعه تورگردانان، رئیس دفتر هماهنگی سازمان، نماینده‌ای از ناجا، نماینده از وزارت امور خارجه، مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران و رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی تهران حضور خواهند داشت.

مسعود عبداللهی رئیس جامعه راهنمایان کشور در یک نشست خبری که پیش از ظهر بیستم بهمن ماه برگزار شد به تشریح برنامه جامعه پرداخت و گفت: روز دوم اسفند ماه به صورت تخصصی یک گردهمایی برگزار می‌شود. ما قصد نداریم جشن برگزار کنیم. معتقدیم روز جهانی راهنمایان باید در تمام استان‌ها به صورت مجزا برنامه برگزار شود و چون بیش از چهار هزار راهنما در تهران وجود دارد، طبق روال سال‌های قبل یک برنامه در تهران خواهیم داشت. برنامه‌های آموزشی در نظر گرفتیم که متناسب با روز جهانی راهنمایان باشد. در روز سوم تورهای یک روزه به مقصد ری، تهران و قزوین برگزار خواهیم کرد و در روز چهارم نیز تورهای پیاده‌روی برگزار می‌شود. از سوی دیگر به برنامه انجمن صنفی راهنمایان در اصفهان نیز دعوت نشده‌ایم ما معتقدیم اگر قرار است مشکلات راهنمایان حل شود، نمی‌توان آن را در قالب جشن بیان کرد.

بررسی بودجه ۹۵ سازمان میراث فرهنگی

لایحه بودجه سال ۹۵ کشور در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که دولت یازدهم به توسعه گردشگری داخلی اهمیت بیشتری داده است. این پژوهش در صدد بررسی وضعیت اعتبارات سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۹۵ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۹۴ است. مجموع اعتبار امور فرهنگی، تربیت‌بدنی و گردشگری در لایحه بودجه سال ۹۵ به میزان ۷۹.۱۴۲.۹۳۴ میلیون ریال در نظر گرفته شده است و اعتباری برابر ۱۱.۳۵۸.۹۵۸ میلیون ریال به سه فصل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعلق دارد.

این بخش علاوه‌ بر دستگاه سازمان میراث فرهنگی شامل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و مرکز مطالعات منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی است.

در لایحه بودجه سال ۹۵ مجموع اعتبارات دستگاه در سال ۹۵ به میزان ۶.۹۸۷.۷۰۴ میلیون ریال در نظر گرفته شد که نسبت به قانون بودجه سال ۹۴ معادل ۴۴.۵۶ درصد رشد داشته است. مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای سازمان در این سال برابر ۴.۸۱۳.۷۰۴ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۹۴ معادل ۴۵.۶۳ درصد و مجموع اعتبارات هزینه‌ای ۲.۰۷۴.۰۰۰ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه امسال ۴۳.۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

مجموع اعتبارات اختصاصی ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه امسال ۲۵ درصد رشد داشته است. در حوزه صنایع دستی اعتبارات هر سه برنامه «احیاء و رشد تولیدات صنعتی»، «ترویج صنایع دستی» و «حمایت از ارتقای صنایع دستی» دارای رشد مثبت هستند که از این میان آخرین برنامه دارای بالاترین رشد (۱۱۱.۲۷ درصد) است. بیشترین اعتبار (۴۵۰.۰۰۰ میلیون ریال) متعلق به برنامه احیاء و رشد تولیدات صنعتی است.

در حوزه میراث فرهنگی از میان چهار برنامه مرتبط سازمان، برنامه گسترش خدمات موزه‌ای از بیشترین رشد (۱۰.۸۶ درصد) برخوردار است. اعتبار برنامه اکتشاف باستان‌شناختی و تاریخی اگرچه در ذیل سازمان ثابت مانده اما در ذیل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از رشدی ۵۱.۲۲ درصدی برخوردار بوده است. برنامه شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس در ذیل مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث ناملموس در آسیای میانه و غربی نیز رشد چشمگیر ۱۶۷.۳۰ درصدی داشته است.