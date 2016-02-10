۲۲ بهمن در تاریخ ماندگار است/ انتخابات مظهر قدرت ایران اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی ظهر چهارشنبه در دیدار با فعالان فرهنگی و اعضای ستاد برگزاری مراسم دهه فجر شهرستان دامغان، با اشاره به اهمیت و جایگاه تاریخی ۲۲بهمن سال ۵۷، بیان داشت: سالروز پیروزی انقلاب اسلامی روزی است که پایه های جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حکومت الله پی ریزی شد و از سوی دیگر طومار رژیم ظلم شاهنشاهی به دست مردم مومن پیچیده شد.

وی افزود: با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران مردم از زیر سلطه آمریکا نجات پیدا کردند و آزادی و امنیت برای ملت به ارمغان آورده شد.

۲۲بهمن روزی منحصر به فرد در تاریخ ایران

امام جمعه سابق دامغان با بیان اینکه روز ۲۲ بهمن یک روز پر میمنت برای ملت رشید ایران است و کمترین روزی بوده که این اتفاقات در آن رقم خورده باشد، گفت: شکر نعمت انقلاب اسلامی ایران و ولایت فقیه برهمه ملت ایران واجب ولازم است و این شکرگزاری می بایست عملی و با حضور در صحنه های مختلف باشد.

ترابی افزود: ملت رشید و آگاه ایران باید حضور و اقتدار خود را با حضور پرشور و باشکوه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و در عمل به نمایش بگذارند چون این مهم ترس و وحشت را در دل دشمنان به وجود خواهد آورد.

وی اظهار داشت: هرچه حضور و مشارکت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پرشکوه باشد از نظر کمی و کیفی این حضور باعث می شود که نظام اسلامی از قدرت و استحکام بیشتری برخوردار شود لیکن می بایست در راستای تقویت نظام ولایی گام برداریم.

انتخابات مظهر قدرت ایران اسلامی

رئیس حوزه های علمیه دامغان انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مظهر عزت و اقتدار ملت دانست و گفت: همه ما باید روز هفتم اسفند پای صندوق های اخذ رای حضوری فعال داشته باشیم و بر عزت، اقتدار و عظمت ملت و کشورمان بیافزائیم.

ترابی ضمن اشاره به حضور ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در بزنگاه های تاریخ، ادامه داد: ملت ایران در ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز در تمامی عرصه ها حضوری فعال داشته و عزت و اقتدار خودشان را به رخ دشمنان کشیده و توطئه های آنان را یک به یک خنثی کردند و در روز هفتم اسفندماه آتی نیز در پای صندوق های اخذ رای حضور و مشارکت فعال خواهند داشت.

وی افزود: ملت ایران همواره قدردان انقلاب اسلامی بوده اند و این قدردانی را قطعا با حضور خود در دو آزمون سرنوشت ساز ۲۲بهمن ماه و هفتم اسفندماه نشان خواهند داد.