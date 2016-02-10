علیرضا صلواتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینكه همزمان با اعمال این محدودیت‌ها، تسهیلات حمل و نقل عمومی هم پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: ساعات اولیه صبح فردا محدودیت‌های ترافیكی در معابر منتهی به میدان امام خمینی (ره) اعمال خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس از ساعت شش صبح روز ۲۲ بهمن تردد خودروها از مسیر زیرگذر امام علی (ع) به سمت چهارراه شكرشكن، تقاطع احمد آباد به سمت چهار راه شكر شكن، تقاطع هشت بهشت و نشاط به سمت چهار راه شكرشكن، چهار راه تختی به سمت میدان امام حسین (ع) ، تقاطع مسجد سید به سمت طالقانی، تقاطع زاهد و میرداماد به سمت طالقانی، سه راهی هنرستان به سمت شمس آبادی، تقاطع باغ گلدسته و كمال اسماعیل به سمت آمادگاه، تقاطع فردوسی و سید علیخان به سمت چهار راه فلسطین و چهار راه فلسطین به سمت تقاطع استانداری ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه در این بازه زمانی عبور موتورسیكلت از تقاطع حافظ، كرمانی، استانداری و بهشتی نژاد، استانداری و هشت بهشت و سه راه بانك به سمت میدان امام (ره) نیز ممنوع است، ابراز داشت: همچنین از ساعت ۲۴ روز ۲۲ بهمن توقف هرگونه وسیله نقلیه در خیابان‌های حافظ و سپاه مطلقا ممنوع است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اضافه کرد: همچنین از ساعت شش صبح فردا ناوگان حمل و نقل عمومی شهر در مسیرهای منتهی به میدان امام (ره) به خدمت رسانی خواهند پرداخت.

برنامه ارائه شده خدمات شركت اتوبوسرانی به این شرح است:

مسیر شماره یك :

مبداء(ابتدای خیابان آیت ا... طیب)

مقصد: خیابان اشرفی اصفهانی ، میدان جمهوری- امام خمینی – خانه اصفهان- میدان استقلال- رهنان – میدان ارتش- جوی آباد.

مسیر شماره ۲:

مبداء(ابتدای چهارباغ عباسی)

مقصد: سپاهان شهر- میدان آزادی – هزار جریب- حكیم نظامی- ترمینال زانیده رود – قائمیه – بلوار كشاورز-

مسیر شماره ۳:

مبداء(هاتف- چهارراه شكر شكن(

مقصد:میدان قدس- زینبیه – شهرك امام حسین (ع)- میدان احمد آباد – بزرگمهر-

مسیر شماره ۴:

مبدا(چهارباغ پایین جنب پمپ بنزین(

مقصد: میدان شهداء- ملك شهر- شهرك ولی عصر- گلستان – برزانده – آل محمد

مسیر شماره ۵:

مبداء(میدان امام حسین (ع)- باغ گلدسته)

مقصد: میدان لاله – خانه اصفهان – شیخ صدوق – خوارسگان – باغ غدیر