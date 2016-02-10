پوشش راهپیمایی۲۲ بهمن توسط ۵هزار خبرنگار/ آغاز مراسم از ۹ صبح

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در طلیعه سی و هفتمین فجر انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه، فراخوان و دعوت عمومی از ملت بزرگ، آگاه و فهیم ایران اسلامی و تمامی گروه‌ها، احزاب و تشکل‌های وفادار به انقلاب اسلامی دعوت کرد تا با حضور حماسی، انقلابی و پر شور و بصیرت‌مند خود در صحنه نمایش و آوردگاه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن وحدت و انسجام اقتدار ملی را به نمایش درآورده و با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و شهدا و لبیک به دعوت مقام معظم رهبری «مدظله العالی» است.

در ابتدای این بیانیه آمده است: ۲۲ بهمن، نقطه عطفی در حضور بصیرتمند و آگاهانه ملت و تجلی «همدلی و همزبانی، ملت و دولت» و باز تعریف حمایت ۳۶ ساله از انقلاب اسلامی است. حضور همدلی و وحدت بخش مردم ایران در راهپیمایی باشکوه سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر میهن اسلامی ایران و در تهران و همزمان در بیش از هزار بخش، شهر و شهرستان و بیش از ۴ هزار روستای کشور برای مردم و تمام سیاستمداران دنیا، مفهومی دیگر خواهد داشت.

در ادامه این بیانیه تاکید شد: روز ۲۲ بهمن ۱۳۹۴، شاهد خواهیم بود که همزمان خیابان‌های تهران در مسیرهای دهگانه منتهی به میدان آزادی، میادین اصلی و مسیرهای اعلام شده تمامی شهرها، مردم عزیز ایران با هر بینش سیاسی، هر نوع سلیقه اجتماعی و حتی پیروان ادیان الهی و از هر قومیت و نژادی، همه یکصدا «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» را فریاد خواهند زد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ادامه این بیانیه آورده است: راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن؛ فردا(پنجشنبه) به طور همزمان و در سراسر کشور و در تهران از ساعت ۹ صبح از مسیرهای ده گانه به سوی میدان آزادی، راهپیمایی خود را آغاز خواهند کرد.

در قسمت دیگری از این بیانیه تاکید شد: سخنران مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در تهران، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و نیز همچنین آقای لوئیز فراخوان، رهبر سیاه پوستان آمریکا سخنرانی خواهد کرد. در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن تهران از نمایندگان خانواده شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، هسته‌ای، مدافعان حرم و جان باختگان مکه و منا و جانبازان و آزادگان تجلیل خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این بیانیه تاکید کرد: در پایان مراسم قطعنامه سراسری یوم الله ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ از تریبون مراسم قرائت خواهد شد. مراسم گلباران مردم نیز توسط بالگردهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان مراسم انجام خواهد شد.

در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است: از جلوه‌های ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن چه در تهران و مسیرهای دهگانه و به ویژه در مسیر میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی و از میادین صادقیه و فتح و سه راه فرودگاه تا میدان آزادی، بیش از هزار و سیصد غرفه فرهنگی، هنری، خبری، امدادی و رفاهی و مشاوره رایگان حقوقی توسط وکلای حقوقدان نیکوکار، توسط تشکل‌های مردمی، سازمان‌ها و نهادها برای بازدید مردم عزیز آماده خواهد شد و البته حدود ۱۹ هزار و پانصد غرفه در مسیرهای راهپیمایی حدود هزار نقطه در سراسر کشور در نظر گرفته شده است. ایجاد غرفه‌های محصولات تولیدی- صنعتی، شرکت‌های ایرانی، جلوه‌ ای از خودکفایی و توانایی ایرانیان و بخشی از تجلی حماسه اقتصاد مقاومتی ایرانی سربلند می‌باشد.

در پایان این بیانیه آمده است: امسال بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ خبرنگار، عکاس و تصویربردار مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن را پوشش خبری می‌دهند از این تعداد ۲ هزار خبرنگار، عکاس و عوامل تصویربرداری و خبری داخلی و ۲۸۰ خبرنگار خارجی (فقط در تهران) و بیش از ۳ هزار خبرنگار، عکاس و تصویربردار در تمامی استان‌های کشور به انعکاس حماسه حضور فجر ۳۷ می‌پردازند.