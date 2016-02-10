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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۵۳

تحولات امنیتی یمن؛

تداوم حملات ددمنشانه سعودی ها به یمن

تداوم حملات ددمنشانه سعودی ها به یمن

به گزارش منابع رسانه ای جنگنده های سعودی کماکان به حملات وحشیانه خود علیه مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، درگیری های شدید میان ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن با متجاوزان سعودی کماکان ادامه دارد.

بر همین اساس منابع نظامی از ادامه بمباران منازل شهروندان یمنی توسط جنگنده های سعودی خبر می دهند. در همین راستا منیر الحکیمی کارگردان تلویزیونی به همراه همسر  و ۳ فرزندش در بمباران جنگنده های سعودی در منطقه بيت معياد در تعز واقع در صنعاء به شهادت رسیدند.

از سوی دیگر ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند طی عملیاتی یک گروه وابسته به مزدوران سعودی را در منطقه مسوره واقع در شرق صنعاء متلاشی کنند.

 در حملات امروز در منطقه «السبعین» در جنوب صنعاء بمباران شد که بر اثر آن پنج نفر از اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند.

کد مطلب 3048367

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