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۲۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۰۹

با حضور 6 تيم منطقه آسياي ميانه؛

مسابقات فوتبال نونهالان آسيا از چهارم فروردين در تهران آغاز مي شود

مسابقات فوتبال نونهالان آسيا از چهارم فروردين در تهران آغاز مي شود

سومين دوره مسابقات بين المللي فوتبال نونهالان آسيا (رده سني زير 14 سال) از چهارم فروردين ماه به ميزباني كشورمان برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرنگار"مهر" دراين دوره ازمسابقات كه ميزباني منطقه آسياي ميانه از سوي كنفدراسيون فوتبال آسيا به كشورمان واگذار شده ، 6 تيم ايران، تركمنستان، ازبكستان، هندوستان ، تاجيكستان و قزاقستان حضور دارند كه بصورت رفت و برگشت طي چهار روزبا يكديگر به رقابت خواهند پرداخت . كليه اين ديدارها درمحل كمپ تيم هاي ملي برگزارخواهد شد و داوران زير 25 سال قضاوت اين مسابقات را برعهده خواهند داشت. 
برنامه اين مسابقات به شرح زير است :

شنبه 5/1/85
ايران – تركمنستان                             ساعت: 30/8
ازبكستان – هندوستان                         ساعت: 10/9                             
تاجيكستان – قرقيزستان                      ساعت:50/9
ايران – ازبكستان                              ساعت:30/10
تركمنستان – تاجيكستان                      ساعت:10/11
هندوستان – تاجيكستان                       ساعت:30/14
قرقيزستان – تركمنستان                      ساعت:10/15
ايران – هندوستان                              ساعت:50/15
ازبكستان – قرقيزستان                       ساعت:30/16

يكشنبه 6/1/85
هندوستان – ايران                              ساعت:30/8
تاجيكستان – تركمنستان                      ساعت:10/9
قرقيزستان – ازبكستان                       ساعت:50/9
ايران – تاجيكستان                             ساعت:30/10
هندوستان – قرقيزستان                       ساعت:10/11
تركمنستان – هندوستان                       ساعت:30/14
تاجيكستان – ازبكستان                       ساعت:10/15

سه شنبه 8/1/85
هندوستان – تركمنستان                       ساعت:00/8
تاجيكستان – قرقيزستان                      ساعت:25/9
ايران – هندوستان                              ساعت: 00/14
تركمنستان – تاجيكستان                      ساعت:25/15
قرقيزستان – ازبكستان                       ساعت:50/16

چهارشنبه 9/1/85
ايران – تاجيكستان                            ساعت:00/8
ازبكستان – هندوستان                        ساعت:25/9
قرقيزستان – ايران                            ساعت:00/14
تركمنستان - ازبكستان                       ساعت: 25/15

کد مطلب 304837

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