استاندار اصفهان مردم را به شرکت در راهیپمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور روز چهارشنبه در پیامی ۲۲بهمن را سالروز پیروزی حماسه عظیم و تاریخ ساز ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی برشمرد که تحت رهبری حکیمانه معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) رقم خورد و نه تنها در تاریخ کشورمان ماندگار شد، بلکه به عنوان نقطه تحول سازی در تاریخ معاصر جهان به ثبت رسید.

وی در این پیام افزود: سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ۲۲ بهمن ماه امسال در حالی فرا می رسد که شاهد دستاورد بزرگ و غرور آفرین توافق هسته ای و اثبات حقانیت هسته ای ایران در پیش چشم جهانیان بودیم.

استاندار اصفهان در ادامه این پیام بيان كرد: این دستاورد بزرگ با حضور فعال و موثر دستگاه دیپلماسی دولت تدبیر و امید در عرصه های بین المللی که برگرفته از منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست های رئیس جمهوری و با حمایت قاطع مردم در مقابل قدرت های زیاده خواه و زورگوی جهانی صورت گرفت و عزت و افتخار بیش از پیش ایران اسلامی را به جهانیان ثابت کرد.

وی با اشاره به نامگذاری سال به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت و دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در این پیام یادآور شد: بر خود لازم می دانم که از آحاد مردم شریف و شهید پرور استان و اقشار مختلف، احزاب و تشکل های سیاسی دعوت کنم که همچون سنوات گذشته با اعلام تجدید بیعت با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و لبیک گویی به فرمان رهبر معظم انقلاب با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن وحدت و یکپارچگی خود را به منصه ظهور گذارند تا به فضل الهی دشمنان و مخالفان نظام مقدس جمهوری اسلامی را ناکام و مأیوس گردانند.